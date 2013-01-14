更新版 1-香港金融: 外汇基金去年投资收益创历来次高,今年市场存不稳定因素

《中国2017年地方债发行中标明细表》--4月10日
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
* 香港外汇基金去年投资收益按年增三倍
* 去年投资回报率为4.4%,2011年为1.1%
* 今年投资市场仍存许多不稳因素--金管局总裁 (新增更多细节)
路透香港1月14日 - 香港金融管理局周一宣布,外汇基金2012年全年录得1,086亿港元的投资收益,按年增加三倍,且为历来第二高水平.
金管局总裁陈德霖表示,去年外汇基金的投资回报率为4.4%,比2011年的1.1%大幅改善,亦较过去3年的平均回报率3.0%为高.而2011年外汇基金的投资收益为271亿港元.
"去年外汇基金回报不俗,但实际金融环境十分不稳定,今年市场仍存许多不稳定因素,...金管局会继续小心谨慎管理外汇基金,确保中长期投资回报."他说.
于第四季,外汇基金投资收益为273亿港元,较第三季的424亿港元为低.
在全年1,086亿港元的投资收益中,香港股票的收益占307亿港元,其他股票收益为426亿港元;债券回报总额为331亿港元,其他投资收益占36亿港元.期内,外汇估值亏损14亿港元.
截至去年12月底,外汇基金的总资产为27,822亿港元.
陈德霖表示,虽然目前美国和欧洲股票市场的投资气氛相当不错,但现时资产价格是在利率在近乎零的水平,而美国和各大工业国亦同时积极量化宽松的情况下产生的.
"究竟这个并未有基本因素支持的资产价格水平能维持多久,仍是未知之数."他说,另外美国国债息率,在几轮量化宽松(QE)的情况下已跌到很低的水平,10年债息率是低于2%,所以倚靠债券利息收入的投资者就受到很大影响,收益率曲线未来的走势亦充满不确定性.
而中国主权财富基金--中投公司 董事长楼继伟周一亦表示,美国国债目前还是安全的资产,但花费的代价太高,因此中投公司对美国国债"买的比较少",并多配一些其他资产以减少美债带来的不明朗.
外汇基金主要用以支持港元.香港自1983年起即实行港元与美元挂钩的联系汇率制度.(完)
欲浏览金管局刊于网页的声明,请点选:(here)
(记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38
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