更新版 1-香港金融: 外汇基金去年投资收益创历来次高,今年市场存不稳定因素

* 香港外汇基金去年投资收益按年增三倍

* 去年投资回报率为4.4%,2011年为1.1%

* 今年投资市场仍存许多不稳因素--金管局总裁 (新增更多细节)

路透香港1月14日 - 香港金融管理局周一宣布,外汇基金2012年全年录得1,086亿港元的投资收益,按年增加三倍,且为历来第二高水平.

金管局总裁陈德霖表示,去年外汇基金的投资回报率为4.4%,比2011年的1.1%大幅改善,亦较过去3年的平均回报率3.0%为高.而2011年外汇基金的投资收益为271亿港元.

"去年外汇基金回报不俗,但实际金融环境十分不稳定,今年市场仍存许多不稳定因素,...金管局会继续小心谨慎管理外汇基金,确保中长期投资回报."他说.

于第四季,外汇基金投资收益为273亿港元,较第三季的424亿港元为低.

在全年1,086亿港元的投资收益中,香港股票的收益占307亿港元,其他股票收益为426亿港元;债券回报总额为331亿港元,其他投资收益占36亿港元.期内,外汇估值亏损14亿港元.

截至去年12月底,外汇基金的总资产为27,822亿港元.

陈德霖表示,虽然目前美国和欧洲股票市场的投资气氛相当不错,但现时资产价格是在利率在近乎零的水平,而美国和各大工业国亦同时积极量化宽松的情况下产生的.

"究竟这个并未有基本因素支持的资产价格水平能维持多久,仍是未知之数."他说,另外美国国债息率,在几轮量化宽松(QE)的情况下已跌到很低的水平,10年债息率是低于2%,所以倚靠债券利息收入的投资者就受到很大影响,收益率曲线未来的走势亦充满不确定性.

而中国主权财富基金--中投公司 董事长楼继伟周一亦表示,美国国债目前还是安全的资产,但花费的代价太高,因此中投公司对美国国债"买的比较少",并多配一些其他资产以减少美债带来的不明朗.

外汇基金主要用以支持港元.香港自1983年起即实行港元与美元挂钩的联系汇率制度.(完)

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