版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 14日 星期一 18:07 BJT

《中国企业债发行日程表》--1月14日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 )

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:

  发债主体   拟发规模   期限(年)  年利率    主体评级    发行时间      主承销商
           (亿元人民币) 
========================================================================================
*陕西东岭工贸    7        10      6.98%         AA-     1/15-1/17     齐鲁证券
                     (第5年末附发行人上调票面利率和投资者回售选择权;
                      以自身持有股权质押结合彬县煤炭公司提供担保)
========================================================================================
*渭南城投      12         7      6.69%         AA      1/15-1/17     国开证券
                     (第3-7年每年末偿还20%本金)
========================================================================================
*商丘发展投资    7         7      6.60%         AA      1/15-1/18     宏源证券
                     (第3-7年每年末偿还20%本金;河南神火集团提供担保)
========================================================================================
*温州开发区     10         7      6.49%         AA+     1/15-1/21     财通证券
国资经营公司            (第3-7年每年末偿还20%本金;温州交通运输集团提供担保)
========================================================================================
*湘潭高新集团    8         7      6.90%         AA-     1/15-1/22     东方花旗证券
                     (第3-7年每年末偿还20%本金;以自有土地使用权提供担保)
========================================================================================
滁州同创建投     8         7      7.05%         AA      1/9-1/15      国金证券
                     (第3-7年每年末偿还20%本金;以土地使用权提供担保)
========================================================================================
南通港闸区      12         7      7.15%        AA-      1/9-1/15      东北证券
国有资产经营总公司     (第3-7年每年末偿还20%本金;南通国资控股提供担保)
========================================================================================
云南公路        20         6      *6.05%       AA+      1/11-1/15     海通证券
开发投资            (第3年末附投资者选择权)                              西南证券
========================================================================================
河南盛润        11         6   前3年7.39%      AA       1/10-1/16     国海证券
控股集团      (第3年末附投资者选择权;以控股子公司房屋所有权等提供担保)
========================================================================================
盘锦石油高新    15         7      6.95%        AA       1/10-1/16     国泰君安证券
产业园开发公司         (第3-7年末每年偿还20%本金)                        中原证券
========================================================================================
成都城投        20         7     *6.18%        AA+      1/14-1/16     中信建投证券
                       (第3-7年每年末偿还20%本金)  
========================================================================================
泉州城投        17         7      6.48%        AA+      1/11-1/17     国开证券
                       (第3-7年每年末偿还20%本金)                       摩根士丹利华鑫
========================================================================================
太仓城投        16         7      6.75%        AA       1/11-1/17     东吴证券
                       (第3-7年每年末偿还20%本金)                       中信建投
=======================================================================================
湖南湘投         5         7      7.10%        AA       1/11-1/17     德邦证券
金天科技集团         (第5年末附投资者选择权;湖南湘投控股集团提供担保)         南京证券 
========================================================================================

以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限(年)   年利率       债项评级    发行时间     主承销商
             (亿元人民币)
========================================================================================
 无
========================================================================================
    
注:*表示新增.(完)

 (整理 曹巍浩; 审校 康熙泽)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐