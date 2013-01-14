香港个股: 恒大地产2013年的合同销售目标为1,000亿元人民币

路透香港1月14日 - 中国大型房地产商--恒大地产集团有限公司 周一称,2013年的合同销售目标为1,000亿元人民币,较去年完成的合同销售额高8.3%.

恒大地产2012年全年完成合同销售额923.3亿元人民币,高于其原来设订800亿元的目标.

该股今天收高2.52%,报4.48港元,今年以来累计涨5.4%.(完)

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