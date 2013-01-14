重温稿- 台湾货币市场: 资金多但需求不振令短率续贴在低位

(重温稿)

* 资金充裕但需求不佳

* 短率续位于低位

记者 高洁如

路透台北1月14日 - 台湾银行间短率周一稳于低位.银行间资金充裕,但需求不算太好,短率持续位于低位.

交易人士表示,本周进入月中,资金情势还是供给明显大于需求,不少银行兼着尝试央行的隔夜拆款管道能否消化资金,未能完全如愿之下,也只好抱着资金先在帐上.

"今天很好拆,我平了以后还是有很多人打电话问我要不要."一位大型民营银行资调度人士称.

另一位外商银行交易人士也表示,市场资金很多但是需求不振,在此情况之下也只能先放在帐上留待运用.

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.386%,上日在0.387%.今日区间在0.295-0.43%,同上日.

一周(2-7天)拆款区间则在0.388-0.45%,也同上日.

**短票利率也在低位**

短票市场方面,票券商指出,由于银行的资金很多,不管农历年前、农历年后的短票落点都颇受到银行的欢迎,使得短票利率持续向区间低位靠拢.

今日落点在农历年前的短票利率在0.73%,上日在0.73-0.74%.年后到期的短票利率约在0.74-0.75%.

台湾央行周一公布,今日共发行4,927亿台币存单,若相较存单到期金额5,138亿,存单发行余额减少211亿..

本周台湾央行存单到期金额1兆(万亿)3,195.75亿台币,周二存单到期71亿,周三3,939.6亿,周四230.5亿,周五为3,816.65亿台币.

拆款中心资料 显示,周一超额准备为55亿台币;累计超额准备为负1,666亿台币,加计前期1%的超额准备为负187亿台币.

**公债RP利率仍在区间**

公债10天期附买回(RP)利率不变,仍持平近期的区间低位.由于缺乏新券,证券商早早就敲定续约相关作业,不过投信与银行端仍询问频频,找券需求相当强烈.

不过在客户对利率的坚持下,公债与公司债RP利率下档的支撑仍相对强劲.证券商交易员表示,农历年关前将观察资金变化,除非更加浮滥,否则基于客户关系维系,不会将RP利率进一步下调.

"要调可能要等年后了."一券商资金调度人士说.

另一证券商交易员则称,无论投信与银行的找券需求都非常大,目前公债RP利率已一律调至0.70%,少部分做到0.69%;公司债0.81%的比例也不多,多数在0.80%.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,少数低至0.69%,与上日同.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80-0.81%,少数低至0.79%,同于上日.