投行观点: 中国经济今年将温和复苏,人民币汇率横盘--瑞银

路透上海1月14日 - 国际知名投行--瑞银集团首席中国经济学家汪涛周一表示,受基建投资增加,房地产反弹,去库存结束等因素支撑,今年中国经济将温和复苏,预计国内生产总值(GDP)同比增长8%左右,2012年增速预计为7.6%左右.

她还指出,目前中国经常项目顺差占比已处于均衡水平,人民币汇率并没有被明显低估.中国政府近阶段没有动力推动人民币继续升值,因这会令国内外贸压力增大,但国际贸易保护主义的压力相当大,亦不会容忍人民币贬值,因此今年人民币兑美元汇率在6.25元附近波动.

"虽然6.25与现在来看变化不大,但今年波动性将提高,每日1%的价格波动区间将被充分利用,说不定年内还会扩大波幅."她在出席瑞银大中华研讨会间隙对记者表示.

中国外汇交易中心人民币兑美元汇率周一收报6.2192元,盘中曾见历史新高6.2124元.

对于宏观经济,她认为,尽管库存和盈利周期今年可能见底,但经济结构失衡,地区和收入差距较大,人口老龄化等挑战依然存在.预计中国今年继续实施积极财政和稳健货币政策,房地产调控政策基本不变,通胀水平回升,全年居民消费价格指数(CPI）达到3.5%左右,2012年全年在2.6%.

中国国家统计局本周五将公布2012年12月及第四季的关键经济运行指标,例如第四季GDP增速,12月固定资产投资增速等.