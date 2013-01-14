香港个股: 壹传媒称台湾公平交易委员会要求提供补充资料

路透香港1月14日 - 香港主要媒体之一--壹传媒 周一称,就其出售台湾电视及平面媒体印刷业务,台湾公平交易委员会要求壹传媒提供补充资料.

壹传媒在联交所一份声明中称,继就印刷业务买方将成为本集团台湾印刷业务之拥有人向台湾公平交易委员会提出申请之后,台湾公平交易委员会向印刷业务买方代表发出书面回应,要求印刷业务买方及壹传媒提供补充资料以进一步考虑该申请.

"台湾公平交易委员会要求资料涵盖,其中包括,有关本集团台湾业务事宜,因此,本集团将于适时提供所需资料以协助申请程序."该公司并称,"本公司理解根据台湾有关结合申报相关法例,交易各方,包括本公司,可能需要成为该申请的联名申请人."

有意退出台湾媒体市场的壹传媒于去年10月表示,以预定175亿台币将台湾的电视及印刷事业和资产出售予以辜仲谅为首的团队,其中还包括台湾主要工业集团--台塑集团. (完)

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