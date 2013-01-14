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市场报道 | 2013年 1月 15日 星期二 05:09 BJT

美股盘后:Lululemon更新财测后股价急挫7.6%

路透纽约1月14日 - Lululemon Athletica 周一在美股盘后交易中急挫7.6%,此前该公司更新了财测.(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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