美国股市: 苹果下挫拖累标普500与Nasdaq指数,戴尔因私有化谈判大涨

韩国金融市场：韩元和韩股都跌至近四周低位，因地缘政治风险引发避险
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
* 苹果需求担忧拖累标普500和Nasdaq指数
* 戴尔上涨,此前有报导称其进行私有化谈判
* 奥巴马敦促共和党国会议员同意提高债务上限
* 道指微涨0.1%;标普500指数跌0.1%;Nasdaq下挫0.3%
路透纽约1月14日 - 标准普尔500指数与Nasdaq指数周一收低,因市场担心苹果产品需求令后者股价下挫,此外投资者也准备好迎来令人失望的企业业绩.
不过戴尔 股价跳涨13%至约五个月高位12.29美元,部分程度上抵消了科技股的疲势.之前彭博报导称该公司正与私募股权机构进行私有化谈判.
科技权重股苹果 大跌3.6%至501.75美元,是给标普500和Nasdaq100指数带来最重拖累的个股.早先有报导称,该公司削减了iPhone 5的液晶显示器(LCD)与其他部件订单,因需求疲弱.稍早时苹果曾触及498.51美元的盘中低位,是去年2月16日以来首次跌破500美元大关.
"至于苹果,看起来市场对它的感觉已经从那个谁都想要买入的股票,转变为人人都开始将其视作一家业务有所放缓的企业了,"North Star Investment Management首席投资长Eric Kuby称.
第四季企业业绩也将在本周密集公布,令投资者更为焦虑.分析师对本季的预估自10月来大幅下降,汤森路透数据显示,标准普尔500成份股获利成长现预计仅较上年同期增长1.9%.
道琼工业指数 收高18.89点,或0.14%,至13,507.32点;标准普尔500指数 小幅收低1.37点,或0.09%,至1,470.68点.Nasdaq指数 下跌8.13点,或0.26%,至3,117.50点.
苹果供应商股价亦下跌.Cirrus Logic 大跌9.4%,报28.62美元.高通 跌1%至64.24美元.
道指表现稍好于其他两股指,部分程度上是受助于惠普 劲扬4.9%至16.95美元.惠普股价盘中稍早上涨,之前摩根大通上调其评级和目标价,而戴尔私有化报导公布后惠普扩大涨势.
家电零售商Hhgregg 大跌5.7%至7.44美元,之前该公司下调了全年同店销售预估.
高盛 、美国银行 、英特尔 和通用电气 将在本周公布业绩.根据汤森路透数据,第三季度标普500成份股获利仅成长0.1%,为三年来最差.
美国总统奥巴马周一在新闻发布会上对国会警告称,下月拒绝上调美国债务上限意味着政府陷入瘫痪并触发经济混乱.
纽约证交所(NYSE)、Nasdaq和NYSE MKT成交量约为560亿股,2012年日均收盘成交量在64.5亿股左右.
NYSE下跌个股数与上涨个股数量大致相等.Nasdaq下跌个股与上涨个股之比约为12:11.(完)
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
0232GMT * 美元在亚洲早盘时段普遍走扬，给新西兰元构成压力 * 美元指数测试美联储3月15日升息以后的最高水准 * 新西兰元/美元被压低至0.6921底部 * 日线图三重底位于0.6890/95区域，是下一道技术支撑位 * 图表：http://reut.rs/2nYOKVq (完) (编译 李婷仪 审校 白云)
路透台北4月10日 - 据路透获得的文件显示，台湾塑胶 将发行70亿台币无担 保公司债，五年期、七年期发行利率分别定在1.09%、1.32%，发行金额各为33亿、37亿。 中华信评授予台塑长期信用等级为twAA-。 以下为2016年以来指标公司债五年期的发行情况： 公司 开标时间 发行利率/金额(台币) 信用评等 =========================================================== 台塑 2017年4月 1.09%/33亿 twAA- ----------------------------------------------------------- 中租迪和 2017年4月 1.35%/17亿 Fitch A ------------------------