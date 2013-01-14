美国股市: 苹果下挫拖累标普500与Nasdaq指数,戴尔因私有化谈判大涨

* 苹果需求担忧拖累标普500和Nasdaq指数

* 戴尔上涨,此前有报导称其进行私有化谈判

* 奥巴马敦促共和党国会议员同意提高债务上限

* 道指微涨0.1%;标普500指数跌0.1%;Nasdaq下挫0.3%

路透纽约1月14日 - 标准普尔500指数与Nasdaq指数周一收低,因市场担心苹果产品需求令后者股价下挫,此外投资者也准备好迎来令人失望的企业业绩.

不过戴尔 股价跳涨13%至约五个月高位12.29美元,部分程度上抵消了科技股的疲势.之前彭博报导称该公司正与私募股权机构进行私有化谈判.

科技权重股苹果 大跌3.6%至501.75美元,是给标普500和Nasdaq100指数带来最重拖累的个股.早先有报导称,该公司削减了iPhone 5的液晶显示器(LCD)与其他部件订单,因需求疲弱.稍早时苹果曾触及498.51美元的盘中低位,是去年2月16日以来首次跌破500美元大关.

"至于苹果,看起来市场对它的感觉已经从那个谁都想要买入的股票,转变为人人都开始将其视作一家业务有所放缓的企业了,"North Star Investment Management首席投资长Eric Kuby称.

第四季企业业绩也将在本周密集公布,令投资者更为焦虑.分析师对本季的预估自10月来大幅下降,汤森路透数据显示,标准普尔500成份股获利成长现预计仅较上年同期增长1.9%.

道琼工业指数 收高18.89点,或0.14%,至13,507.32点;标准普尔500指数 小幅收低1.37点,或0.09%,至1,470.68点.Nasdaq指数 下跌8.13点,或0.26%,至3,117.50点.

苹果供应商股价亦下跌.Cirrus Logic 大跌9.4%,报28.62美元.高通 跌1%至64.24美元.

道指表现稍好于其他两股指,部分程度上是受助于惠普 劲扬4.9%至16.95美元.惠普股价盘中稍早上涨,之前摩根大通上调其评级和目标价,而戴尔私有化报导公布后惠普扩大涨势.

家电零售商Hhgregg 大跌5.7%至7.44美元,之前该公司下调了全年同店销售预估.

高盛 、美国银行 、英特尔 和通用电气 将在本周公布业绩.根据汤森路透数据,第三季度标普500成份股获利仅成长0.1%,为三年来最差.

美国总统奥巴马周一在新闻发布会上对国会警告称,下月拒绝上调美国债务上限意味着政府陷入瘫痪并触发经济混乱.

纽约证交所(NYSE)、Nasdaq和NYSE MKT成交量约为560亿股,2012年日均收盘成交量在64.5亿股左右.

NYSE下跌个股数与上涨个股数量大致相等.Nasdaq下跌个股与上涨个股之比约为12:11.(完)