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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 06:50 BJT

****日韩经济指标预测--1月15日-1月22日****

路透1月15日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:    
    * 1月14日当周     

  
 1月15日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                           公布时段         预估值           前值
 2350      日本企业物价指数(CGPI)(较前月)              12月           0.2%           持平
 2350      日本企业物价指数(CGPI)(较上年同期           12月          -0.7%          -0.9%
           )                                                                
 2350      日本机械订单(较前月)                        11月          +0.3%          +2.6%
 2350      日本机械订单(较上年同期)                    11月          -6.5%          +1.2%
 
 
 1月16日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                           公布时段         预估值           前值
 0500      日本消费者信心指数                          12月             --           39.4
 2100      韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同            12月             --          -0.2%
           期)                                                              
 2100      韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)             12月             --          -0.6%
   
 1月17日(四)
 GMT时间   经济指标/活动                           公布时段         预估值           前值
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                    前周             --      卖超3,982
           外资投资日本股市(亿日圆)                                     --      买超1,789
                                                                                         
     
 1月18日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                            公布时段         预估值           前值
 0430      日本工业生产修正值                           11月             --          -1.7%
           产能利用指数(较前月)                         11月             --          +1.6%
                                                                                          
 
 1月21日当周
    
 1月21日(一)
 暂无重要经济数据公布
   
    
 1月22日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                           公布时段         预估值            前值
 0300      日本央行利率决定                              --             --         0-0.10%
 (完)
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