澳新经济指标预测--1月15日-1月22日****

韩国金融市场：韩元和韩股都跌至近四周低位，因地缘政治风险引发避险
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
路透1月11日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 1月14日当周 1月15日（二） GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 澳洲消费者信心指数 1月 -- -4.1% 1月16日（三） GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲新车销售 12月 -- 持平 0200 外资持有新西兰公债比重 12月 -- 61.1% 1月17日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲就业人数(万人) 12月 持平 增加1.39 全职就业人数(万人) -- 减少0.42 就业参与率 65.1％ 65.1% 失业率 5.4％ 5.2% 2145 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季 第四季 +0.1％ +0.3% ) (较上年同期) +1.2％ +0.8% 1月18日(五) 暂无重要经济指标公布. * 1月21日当周 1月21日(一) 暂无重要经济指标公布. 1月22日(二) 暂无重要经济指标公布.(完)
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
0232GMT * 美元在亚洲早盘时段普遍走扬，给新西兰元构成压力 * 美元指数测试美联储3月15日升息以后的最高水准 * 新西兰元/美元被压低至0.6921底部 * 日线图三重底位于0.6890/95区域，是下一道技术支撑位 * 图表：http://reut.rs/2nYOKVq (完) (编译 李婷仪 审校 白云)
================== 今日重要政经消息================= 4月10日（周一） 09:30 华宝国际股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 4月11日（周二） *国泰君安首日挂牌。 10:00 康臣药业股东特别大会。 11:00 贝莱德中国市场展望记者会。 15:30 银基集团股东特别大会。 4月12日（周三） 普拉达（PRADA）公布全年业绩。 10:30 太平洋航运股东周年大会。 4月13日（周四） 公布3月份外汇基金境外资产。 迅销公布中期业绩。 远东环球公布首季业绩。 4月14日（周五） 耶稣受难节公众假期。 4月17日（周一） 复活节公