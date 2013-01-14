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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 06:43 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月14日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收   
 盘价:                                                    
                                                                  
 公司名        股票代码      收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                              
 中国                                                     
 新浪                          55.00     +0.03     +0.05   1754109
 搜狐                          48.85     +0.64     +1.32    527270
 网易                          44.23     -0.36     -0.81    846750
 百度                         112.64     -0.33     -0.29   3658435
 亚信科技                      10.83     -0.09     -0.82     94593
                                                                  
 台湾                                                     
 台湾积体电路                  18.01     -0.14     -0.77    991654
 联电                           2.03     -0.04     -1.93    264360
 日月光                         4.32     -0.06     -1.37     56258
 硅品精密                       5.23     -0.04     -0.76    198801
 和信超媒体                     1.01     -0.02     -1.94     44448
 友达                           4.25     +0.03     +0.71    307247
 中华电信                      32.73     +0.06     +0.18     36280
 台湾国际航电                  39.91     +0.31     +0.78   1906790
                                                                  
 香港                                                     
 中国移动                      57.94     -0.25     -0.43    173252
 中国联通                      17.18     +0.19     +1.12    130249
 中国电信                      56.63     +1.01     +1.82     23059
 中芯国际                       3.04     -0.02     -0.65     73627
 电讯盈科                       4.35     +0.05     +1.16      1055
 (完)
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