《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月14日

韩国金融市场：韩元和韩股都跌至近四周低位，因地缘政治风险引发避险
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收 盘价: 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 55.00 +0.03 +0.05 1754109 搜狐 48.85 +0.64 +1.32 527270 网易 44.23 -0.36 -0.81 846750 百度 112.64 -0.33 -0.29 3658435 亚信科技 10.83 -0.09 -0.82 94593 台湾 台湾积体电路 18.01 -0.14 -0.77 991654 联电 2.03 -0.04 -1.93 264360 日月光 4.32 -0.06 -1.37 56258 硅品精密 5.23 -0.04 -0.76 198801 和信超媒体 1.01 -0.02 -1.94 44448 友达 4.25 +0.03 +0.71 307247 中华电信 32.73 +0.06 +0.18 36280 台湾国际航电 39.91 +0.31 +0.78 1906790 香港 中国移动 57.94 -0.25 -0.43 173252 中国联通 17.18 +0.19 +1.12 130249 中国电信 56.63 +1.01 +1.82 23059 中芯国际 3.04 -0.02 -0.65 73627 电讯盈科 4.35 +0.05 +1.16 1055 (完)
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
0232GMT * 美元在亚洲早盘时段普遍走扬，给新西兰元构成压力 * 美元指数测试美联储3月15日升息以后的最高水准 * 新西兰元/美元被压低至0.6921底部 * 日线图三重底位于0.6890/95区域，是下一道技术支撑位 * 图表：http://reut.rs/2nYOKVq (完) (编译 李婷仪 审校 白云)
================== 今日重要政经消息================= 4月10日（周一） 09:30 华宝国际股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 4月11日（周二） *国泰君安首日挂牌。 10:00 康臣药业股东特别大会。 11:00 贝莱德中国市场展望记者会。 15:30 银基集团股东特别大会。 4月12日（周三） 普拉达（PRADA）公布全年业绩。 10:30 太平洋航运股东周年大会。 4月13日（周四） 公布3月份外汇基金境外资产。 迅销公布中期业绩。 远东环球公布首季业绩。 4月14日（周五） 耶稣受难节公众假期。 4月17日（周一） 复活节公