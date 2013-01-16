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货币新闻 | 2013年 1月 16日 星期三 08:10 BJT

日本数据 : 11月核心机械订单较前月升3.9%,经济不确定性或继续带来冲击

路透东京1月16日 - 日本政府周三公布的数据显示,11月核心机械订单较前月上升3.9%,但围绕全球经济前景的不确定性可能会继续令企业投资和整体经济形势承压.

市场预估中值为核心机械订单较前月上升3.0%,10月时为上升2.6%.

11月核心机械订单较上年同期上升0.3%.该数据被视作未来六到九个月资本支出情况的指标.

浏览完整表格,请点选(here)(完) (编译 王丽鑫; 审校 白云)
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