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市场报道 | 2013年 1月 15日 星期二 07:59 BJT

****欧洲经济指标预测--1月15日-1月22日****

路透1月15日 - 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
 
    * 1月14日当周
    
 1月15日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                      公布时段      预估值       前值
 0001     英国RICS房价差值                     12月         负8         负9
 0700     德国消费者物价指数(CPI)(较前月)    12月终值      +0.9%       +0.9%
                           (较上年同期)                    +2.1%       +2.1%
          消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                 +1.0%       +1.0%
                           (较上年同期)                    +2.1%       +2.1%
 0745     法国年内迄今预算(亿欧元)           截至11月        --       赤字946
 0800     德国2012年国内生产总值(GDP)         12个月       +0.8%       +3.0%
 0900     意大利CPI(较前月)                  12月终值      +0.3%       +0.3%
                  (较上年同期)                             +2.4%       +2.4%
          意大利HICP(较前月)                               +0.3%       +0.3%
                 (较上年同期)                              +2.6%       +2.6%
 0930     英国CPI(较前月)                      12月        +0.5%       +0.2%
                 (较上年同期)                              +2.7%       +2.7%
          英国零售物价指数(RPI)(较前月)        12月        +0.5%        持平
                        (较上年同期)                       +3.0%       +3.0%
          英国核心PPI产出物价(较前月)          12月         持平        持平
                       (较上年同期)                        +1.5%       +1.4%
          英国PPI投入物价(较前月)                           持平       +0.1%
                       (较上年同期)                        +0.3%       -0.3%
          英国PPI产出物价(较前月)                           持平       -0.2%
                       (较上年同期)                        +2.4%       +2.2%
 1000     欧元区贸易收支(亿欧元)               11月      顺差100亿   顺差102亿
 
    
 1月16日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                       公布时段     预估值       前值
 0815     瑞士零售销售(较上年同期)              11月         --         +2.7%
 0900     意大利贸易收支(对欧盟)(亿欧元)        11月         --       顺差9.81
               全球贸易收支(亿欧元)                          --       顺差24.52
 1000     欧元区HICP(较前月)                  12月终值      +0.3%       -0.2%
                   (较上年同期)                             +2.2%       +2.2%
 
    
 1月17日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                       公布时段     预估值       前值
 0815     瑞士生产者/进口物价(较前月)           12月        持平        持平
                      (较上年同期)                          +0.8%       +1.2%
    
    
 1月18日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                       公布时段     预估值       前值
 0900     意大利工业订单(经季节调整,较前月      11月         --         持平
          )                                                          
                 (未经季节调整,较上年同期)                   --         -0.1%
          意大利工业销售(经季节调整,较前月                   --         -0.2%
          )                                                          
                 (经工作日调整,较上年同期)                   --         -4.7%
 0930     英国零售销售(较前月)                  12月        +0.2%       持平
                 (较上年同期)                               +1.1%       +0.9%
 
    * 1月21日当周
    
 1月21日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                       公布时段     预估值       前值
 0700     德国PPI(较前月)                       12月         --         -0.1%
                 (较上年同期)                                --         +1.4%
 0851     瑞士工业订单(较上年同期)             第三季        --         -1.1%
 
    
 1月22日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                       公布时段     预估值       前值
 0930     英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)      12月         --         153.3
             公共部门收支短差(PSNCR)(亿英                    --        盈余68
          镑)                                                        
 1000     德国ZEW经济景气判断指数               1月          --          6.9
                现况指数                                     --          5.7
 1100     英国工业联盟(CBI)总工业订单差值       1月          --         负12
  (完)
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