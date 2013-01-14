欧洲经济指标预测--1月15日-1月22日****

韩国金融市场：韩元和韩股都跌至近四周低位，因地缘政治风险引发避险
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
路透1月15日 - 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 1月14日当周 1月15日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0001 英国RICS房价差值 12月 负8 负9 0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月终值 +0.9% +0.9% (较上年同期) +2.1% +2.1% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +1.0% +1.0% (较上年同期) +2.1% +2.1% 0745 法国年内迄今预算(亿欧元) 截至11月 -- 赤字946 0800 德国2012年国内生产总值(GDP) 12个月 +0.8% +3.0% 0900 意大利CPI(较前月) 12月终值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +2.4% +2.4% 意大利HICP(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +2.6% +2.6% 0930 英国CPI(较前月) 12月 +0.5% +0.2% (较上年同期) +2.7% +2.7% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) 12月 +0.5% 持平 (较上年同期) +3.0% +3.0% 英国核心PPI产出物价(较前月) 12月 持平 持平 (较上年同期) +1.5% +1.4% 英国PPI投入物价(较前月) 持平 +0.1% (较上年同期) +0.3% -0.3% 英国PPI产出物价(较前月) 持平 -0.2% (较上年同期) +2.4% +2.2% 1000 欧元区贸易收支(亿欧元) 11月 顺差100亿 顺差102亿 1月16日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 11月 -- +2.7% 0900 意大利贸易收支(对欧盟)(亿欧元) 11月 -- 顺差9.81 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差24.52 1000 欧元区HICP(较前月) 12月终值 +0.3% -0.2% (较上年同期) +2.2% +2.2% 1月17日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 12月 持平 持平 (较上年同期) +0.8% +1.2% 1月18日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 意大利工业订单(经季节调整,较前月 11月 -- 持平 ) (未经季节调整,较上年同期) -- -0.1% 意大利工业销售(经季节调整,较前月 -- -0.2% ) (经工作日调整,较上年同期) -- -4.7% 0930 英国零售销售(较前月) 12月 +0.2% 持平 (较上年同期) +1.1% +0.9% * 1月21日当周 1月21日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国PPI(较前月) 12月 -- -0.1% (较上年同期) -- +1.4% 0851 瑞士工业订单(较上年同期) 第三季 -- -1.1% 1月22日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 12月 -- 153.3 公共部门收支短差(PSNCR)(亿英 -- 盈余68 镑) 1000 德国ZEW经济景气判断指数 1月 -- 6.9 现况指数 -- 5.7 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 1月 -- 负12 (完)
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
0232GMT * 美元在亚洲早盘时段普遍走扬，给新西兰元构成压力 * 美元指数测试美联储3月15日升息以后的最高水准 * 新西兰元/美元被压低至0.6921底部 * 日线图三重底位于0.6890/95区域，是下一道技术支撑位 * 图表：http://reut.rs/2nYOKVq (完) (编译 李婷仪 审校 白云)
路透台北4月10日 - 据路透获得的文件显示，台湾塑胶 将发行70亿台币无担 保公司债，五年期、七年期发行利率分别定在1.09%、1.32%，发行金额各为33亿、37亿。 中华信评授予台塑长期信用等级为twAA-。 以下为2016年以来指标公司债五年期的发行情况： 公司 开标时间 发行利率/金额(台币) 信用评等 =========================================================== 台塑 2017年4月 1.09%/33亿 twAA- ----------------------------------------------------------- 中租迪和 2017年4月 1.35%/17亿 Fitch A ------------------------