欧洲经济指标预测--1月15日-1月22日****

台湾新债：台塑将发行70亿台币无担保公司债，五年期以1.09%定价--文件

路透台北4月10日 - 据路透获得的文件显示，台湾塑胶 将发行70亿台币无担 保公司债，五年期、七年期发行利率分别定在1.09%、1.32%，发行金额各为33亿、37亿。 中华信评授予台塑长期信用等级为twAA-。 以下为2016年以来指标公司债五年期的发行情况： 公司 开标时间 发行利率/金额(台币) 信用评等 =========================================================== 台塑 2017年4月 1.09%/33亿 twAA- ----------------------------------------------------------- 中租迪和 2017年4月 1.35%/17亿 Fitch A ------------------------