金砖国家: 1月14日股汇市收盘纵览

路透1月15日 - 以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月14日(周一)走势纵览. MSCI新兴市场指数 收高0.71%,报1,080.71点. 中国股市:沪综指放量收涨3%至近七个月新高,券商等金融股领涨.分析师指出,证监会主席表态称QFII规模可扩大及近日市场流动性相对宽裕是今日个股全线全普涨的主要原因,预计有效突破2,300点之后,大盘或可继续上行.沪综指 收报2,311.740点,涨68.743点或3.06%,此前高位为今年6月18日的2,316. 052点;上海A股今日成交额为1,231亿元人民币,创自去年5月2日的1,236亿元来新高,上周五成交为1,011亿元. 香港股市:收高,金融和地产类股涨幅居前.但出口商利丰 在发布盈利预警后,大跌15%.恒生指数 收高0.6%,报23,413.26点.恒生国企指数 亦收涨1.4%.内地上证综指大涨并创6月来最高收位,亦支撑香港市场. 中国汇市:人民币兑美元即期 收跌.中间价刷新八个半月高位,且离岸CNH亦连涨,带动汇价在盘中触及历史新高.但美元价格下降后购汇需求开始升温,限制人民币进一步升值的空间.境内美元人民币一年期掉期 升水报990点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3182元. ======================================================================================== 印度股市:印度主要股指上涨逾1%至两年高位,此前公布的印度12月通胀率降至三年低点,增强了对该国央行本月稍晚下调利率以拉抬经济的预期,这提振了银行类股及DLF等房地产类股.指标BSE指数 上涨1.23%,或242.77点,收报19,906.41点,为2011年1月6日以来的最高收盘位,亦录得2012年11月29日以来的最大单日百分比涨幅. 印度汇市:印度卢比走升,为过去五个交易日来第四个交易日录得升幅,因为通胀率数据低于预期,进一步增强了央行本月晚些时候降息以提振经济增长的预期.卢比兑美元 收报54.4950/5050,日内在54.42-54.82的宽泛区间内波动,上周五收报54.7550/7650. ======================================================================================== 俄罗斯股市:指标RTS指数 收报1,590.210点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高1.51%至843.59点. 俄罗斯汇市:卢布兑美元 涨0.2%至30.2540;卢布兑欧元 微涨0.04%,报40.4450. ======================================================================================== 巴西股市:追随全球市场走势而收高,因为全球经济增长前景改善提振对风险较高资产的买需.巴西圣保罗交易所Bovespa指数 从近两个月最大周度跌幅的跌势中反弹,收高0.95%,报62,080.79点. 巴西汇市:拉美交投最为活跃的货币走坚,美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克暗示,美联储将不会很快撤走超级宽松货币政策.巴西雷亚尔兑美元 上涨0.17%,因为市场预计数据将显示,拉美商品最大出口国-中国经济2012年末持续以稳健的速度增长. ======================================================================================== 南非股市:收低,Shoprite 营收增幅小于预期,拉低Woolworths 等其他零售类股的股价.约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收低0.33%,报35,673.42点.综合指数 收跌0.34%,报40,144.07点. 南非汇市:南非兰特兑美元脱离上周五所及五周低位,若卖盘重燃,可能会轻易使兰特兑美元朝去年11月8.80-9.01的动荡区间退去.1618 GMT,兰特兑美元 报7.7130,较上周五收盘价7.7255走坚0.14%. (完) (编译 兰秀娟; 审校 于春红)