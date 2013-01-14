中国税收: 资源税改革亟需扩围,碳税值得积极推出--专家

路透北京1月15日 - 中共十八大报告明确提出要"加快"财税体制改革.中国财政部财科所所长贾康认为,中国应抓紧时间形成和推出资源税改革扩围,碳税也值得积极推出.

"原来规定的资源税从量征收在很多情况下已变得'无关痛痒',"贾康周一在北京一论坛上讲话称,"接下来应考虑将(资源税'从量'改'从价')向其它金属、非金属矿扩围."

他指出,中国资源产品比价关系和价格形成机制存在严重问题,不能反映日益明显的资源制约和资源品不断上升的稀缺性.若不加以合理引导,反而会加剧资源挥霍、低效使用.

中国资源税改革由点及面逐渐推进,率先从石油和天然气领域铺开.但过去一年多时间里通胀居高不下,导致资源税改革也陷入停滞.如今中国经济发展步入调整期,潜在增速下降已是不争的事实.而通胀回落且未来将持续温和可控的预期,也让不少业内人士认为,眼下资源价格改革正当其时.

贾康指出,政府在推进资源税改革时要注意两个要领,一是税负提升力度要有一个适应性,大多数企业经过努力可以继续发展,少数企业可能不得已要淘汰出局,但不至于产生过大面积的社会震动;同时还要注意当税负传导到最终消费品时,政府要适时适度提高低保水平,保证低收入者生活水平不下降.

此外,他并认为,可以通过征收环境税来促使企业降低污染.具体而言,一是现有税种的进一步优化譬如消费税;另一方面碳税也值得积极推出.

针对经济活动主体碳排放的碳税,贾康认为应该从生产经营主体和较低的税负开始建立框架,可以按每吨10-15元人民币开始.

同时,要按照"双重红利"的思路,一方面碳税是区别对待,哪家企业碳排放多就应该多交,另一方面可适当降低企业所得税,以更好发挥市场主体的作用.这样一来总的宏观税收未变,却取得了积极进展.