《中国报摘》--中国证券报1月15日

* 头版头条:

--中国证监会主席郭树清表示,证监会将进一步完善合格境内机构投资者(QDII)制度安排,试点开展合格境内个人投资者制度(即QDII2).

* 其他:

--中证视点文章称,2013年人民币汇率或仍以双向波动为主,贬值预期消退,全年或实现小幅升值.

--国家外汇管理局表示,已成立外汇储备委托贷款办公室负责创新外汇储备运用,相关操作均按市场化原则和条件开展.

--国家开发银行 与中国城市科学研究会签署协议,该行将在"十二五(2011-2015年)"的后三年内,提供不低于800亿元人民币的投融资额度,支持中国智慧城市建设.

--国家发改委、财政部和水利部近日发布通知,公布"十二五"末各地区水资源费最低征收标准.该标准较现行标准有所上调,对超额取水实行累进制收取水资源费的惩罚性收费.

--方正证券 计划与全资子公司方正和生,共同以28.55亿元现金向控股股东北大方正集团收购其持有的方正东亚信托70.01%股权.

--中国电信集团公司董事长王晓初表示,今年中国电信移动业务用户预计将达2亿户左右,其中3G用户超过1亿户;各类终端销量将达8,000万部,其中80%以上是智能机.