《中国报摘》--中国证券报1月15日

韩国金融市场：韩元和韩股都跌至近四周低位，因地缘政治风险引发避险
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
* 头版头条:
--中国证监会主席郭树清表示,证监会将进一步完善合格境内机构投资者(QDII)制度安排,试点开展合格境内个人投资者制度(即QDII2).
* 其他:
--中证视点文章称,2013年人民币汇率或仍以双向波动为主,贬值预期消退,全年或实现小幅升值.
--国家外汇管理局表示,已成立外汇储备委托贷款办公室负责创新外汇储备运用,相关操作均按市场化原则和条件开展.
--国家开发银行 与中国城市科学研究会签署协议,该行将在"十二五(2011-2015年)"的后三年内,提供不低于800亿元人民币的投融资额度,支持中国智慧城市建设.
--国家发改委、财政部和水利部近日发布通知,公布"十二五"末各地区水资源费最低征收标准.该标准较现行标准有所上调,对超额取水实行累进制收取水资源费的惩罚性收费.
--方正证券 计划与全资子公司方正和生,共同以28.55亿元现金向控股股东北大方正集团收购其持有的方正东亚信托70.01%股权.
--中国电信集团公司董事长王晓初表示,今年中国电信移动业务用户预计将达2亿户左右,其中3G用户超过1亿户;各类终端销量将达8,000万部,其中80%以上是智能机.
--广电总局电影局最新数据显示,2012年中国生产各类电影893部,同比增长60%;电影总票房170.73亿元,同比增长30.18%,其中国产片票房82.73亿元,占48.46%,这是近10年来国产片票房首次低于进口片票房.(完) 注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性. 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 林高丽)
美国总统特朗普上周向中国国家主席习近平施加压力，希望中方为遏制朝鲜核计划做出更多努力。美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)表示，习近平已同意在遏制朝核计划方面加强合作--但他没有提出新的方案以打击平壤的挑衅态度。
0232GMT * 美元在亚洲早盘时段普遍走扬，给新西兰元构成压力 * 美元指数测试美联储3月15日升息以后的最高水准 * 新西兰元/美元被压低至0.6921底部 * 日线图三重底位于0.6890/95区域，是下一道技术支撑位 * 图表：http://reut.rs/2nYOKVq (完) (编译 李婷仪 审校 白云)
================== 今日重要政经消息================= 4月10日（周一） 09:30 华宝国际股东特别大会。 ================== 近期重要政经消息================= 4月11日（周二） *国泰君安首日挂牌。 10:00 康臣药业股东特别大会。 11:00 贝莱德中国市场展望记者会。 15:30 银基集团股东特别大会。 4月12日（周三） 普拉达（PRADA）公布全年业绩。 10:30 太平洋航运股东周年大会。 4月13日（周四） 公布3月份外汇基金境外资产。 迅销公布中期业绩。 远东环球公布首季业绩。 4月14日（周五） 耶稣受难节公众假期。 4月17日（周一） 复活节公