《香港在美国上市的主要ADR表现》--1月16日

路透香港1月16日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7521港元<HKD= >) 美股道琼工业指数 周二收高27.57点或0.2%,报13,534.89点.美国12月零售销售数据强于预期, 但科技巨擘苹果 连续第三天令股市承压. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 208.120 -1.10 21754 16.134 -0.41 中国铝业 12.810 -0.62 42294 3.972 -0.45 中国移动 57.060 -1.52 179698 88.467 -0.49 中国人寿 52.070 0.93 80370 26.910 -0.15 中石油 141.120 -0.52 19752 10.940 0.36 中石化 118.550 -0.44 11962 9.190 0.11 汇丰控股 54.770 0.51 298143 84.917 1.27 中电信 56.270 -0.64 19192 4.362 -0.18 中国联通 16.780 -2.33 200063 13.008 0.53 兖州煤业 17.910 -1.16 38563 13.884 0.17 华能国际 35.670 -0.67 19327 6.913 -0.10 南方航空 28.440 0.82 9108 4.409 -0.47 东方航空 23.310 1.22 2830 1.807 -49.94 中芯国际 3.000 -1.32 84247 0.465 -3.10(完 ) (整理 李珊珊)