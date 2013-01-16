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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 08:01 BJT

《香港在美国上市的主要ADR表现》--1月16日

路透香港1月16日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7521港元<HKD=
 >)
 
 美股道琼工业指数      周二收高27.57点或0.2%,报13,534.89点.美国12月零售销售数据强于预期,
 但科技巨擘苹果        连续第三天令股市承压.
 
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       208.120   -1.10      21754            16.134      -0.41
 中国铝业                      12.810   -0.62      42294             3.972      -0.45
 中国移动                      57.060   -1.52     179698            88.467      -0.49
 中国人寿                      52.070    0.93      80370            26.910      -0.15
 中石油                       141.120   -0.52      19752            10.940       0.36
 中石化                       118.550   -0.44      11962             9.190       0.11
 汇丰控股                      54.770    0.51     298143            84.917       1.27
 中电信                        56.270   -0.64      19192             4.362      -0.18
 中国联通                      16.780   -2.33     200063            13.008       0.53
 兖州煤业                      17.910   -1.16      38563            13.884       0.17
 华能国际                      35.670   -0.67      19327             6.913      -0.10
 南方航空                      28.440    0.82       9108             4.409      -0.47
 东方航空                      23.310    1.22       2830             1.807     -49.94
 中芯国际                       3.000   -1.32      84247             0.465      -3.10(完
 )
 
 (整理 李珊珊)
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