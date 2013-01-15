全球外汇市场1月15日主要消息

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
(除特别说明外,均为GMT时间)
0700 - 德国12月消费者物价指数(CPI)终值
0800 - 德国2012年国内生产总值
0930 - 英国12月CPI
1000 - 欧元区11月贸易收支
1245 - 美国一周ICSC/高盛连锁店销售
1300 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就经济前景讲话
1330 - 美国12月零售销售
1330 - 美国12月生产者物价指数(PPI)
1330 - 美国1月纽约联邦储备银行制造业指数
1350 - 明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔发表讲话,题为"过去、现在与未来:宏观经济和联储行动"
1355 - 美国一周Redbook连锁店销售
1500 - 美国11月企业库存
1730 - 费城联邦储备银行总裁普洛瑟在罗彻斯特大学西蒙商学院、摩根大通与罗彻斯特商业联盟赞助的第34届年度经济峰会上就经济前景发表讲话
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻(完)
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(编译 郑茵; 审校 张荻)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当