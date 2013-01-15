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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 08:09 BJT

全球外汇市场1月15日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

0700 - 德国12月消费者物价指数(CPI)终值

0800 - 德国2012年国内生产总值

0930 - 英国12月CPI

1000 - 欧元区11月贸易收支

1245 - 美国一周ICSC/高盛连锁店销售

1300 - 美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就经济前景讲话

1330 - 美国12月零售销售

1330 - 美国12月生产者物价指数(PPI)

1330 - 美国1月纽约联邦储备银行制造业指数

1350 - 明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔发表讲话,题为"过去、现在与未来:宏观经济和联储行动"

1355 - 美国一周Redbook连锁店销售

1500 - 美国11月企业库存

1730 - 费城联邦储备银行总裁普洛瑟在罗彻斯特大学西蒙商学院、摩根大通与罗彻斯特商业联盟赞助的第34届年度经济峰会上就经济前景发表讲话

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程

(编译 郑茵; 审校 张荻)

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