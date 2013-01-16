《香港重要政经日程》--1月16日-1月22日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
==================今日重要政经消息=====================
1月16日(周三)
--08:25 财政司长曾俊华将在亚洲私募股权论坛发表开幕致辞.
--09:30 中国民航信息网络 于北京举行临时股东大会.
--11:00 香港特区行政长官梁振英提出施政报告.
--11:00 励晶太平洋 股东特别大会.
--14:30 星展银行"DBS人民币动力指数"记者会.
-- 亚洲私募股权论坛.
-- 金轮天地控股 首次公开发行挂牌.
==================近期重要政经消息=====================
1月17日(周四)
--16:30 2012年10至12月失业率.
--16:30 2012年11月外贸数据.
--10:30 越南制造加工出 股东特别大会.
1月18日(周五)
-- 大众金融控 公布年报.
--09:00 国际泰丰控股 股东特别大会.
--09:30 中国三江化工 股东特别大会.
--10:30 泓淋科技 于山东举行股东特别大会.
--10:30 保华集团 股东特别大会.
--16:30 马斯葛集团 股东特别大会.
1月21日(周一)
--09:30 中国环保能源 股东特别大会.
--10:30 保华建业 股东特别大会.
--11:00 捷丰家居 股东特别大会.
--15:30 李氏大药 股东特别大会.
--16:30 香港12月消费物价指数.
*1月22日(周二)
-- 至祥置业 董事会决议是否派发特别中期息.
--09:30 永义实业 股东特别大会.
--09:30 时富投资 股东特别大会.
--10:00 时富金融服务集团 股东特别大会.
--10:00 至祥置业股东特别大会.
--14:00 方正控股 股东特别大会.
注:1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完) (整理 李珊珊)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。