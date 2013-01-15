更新版-美国个股: 苹果削减iPhone5配件订单,因需求疲软--日经

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
Jefferies分析师Peter Misek在12月14日调降对1-3月季度iPhone的出货量预估,指因苹果公司为平衡过多的库存,已经开始减少对供应商的订单.
路透去年9月曾援引知情消息人士报导,苹果亦减少对三星记忆体晶片(存储器芯片)的订单,这些晶片均用于新iPhone.三星既是苹果的主要供应商,也是竞争对手.
苹果持续减少对三星的订单,是为了使记忆体晶片供应渠道更加多样化.
三星周一表示,其旗舰产品Galaxy S智能手机全球销量自2010年5月发布首款机型以来已经超过1亿部.去年5月推出的Galaxy S3在七个月的时间里售出超过4,000万部.
三星预计将在未来几个月内发布Galaxy S IV,该款机型可能采用防摔全高清屏幕,分辨率高达每英寸440像素,并装载更强大的处理器.
研究机构Strategy Analytics称,三星智能手机销量今年预计将增长超过33%,拉大领先苹果的距离.该机构预测,三星2013年将售出2.9亿部智能手机,而iPhone销量料为1.8亿部.
韩国券商Kiwoom Securities分析师Kim Sung-in预计,三星今年的智能手机出货量料为3.2亿部,平板电脑销量则有望倍增至3,200万部.(完) (编译 王丽鑫/王兴亚/梁睿雪/白云; 审校 张涛/张荻/程琳)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当