更新版-美国个股: 苹果削减iPhone5配件订单,因需求疲软--日经

Jefferies分析师Peter Misek在12月14日调降对1-3月季度iPhone的出货量预估,指因苹果公司为平衡过多的库存,已经开始减少对供应商的订单.

路透去年9月曾援引知情消息人士报导,苹果亦减少对三星记忆体晶片(存储器芯片)的订单,这些晶片均用于新iPhone.三星既是苹果的主要供应商,也是竞争对手.

苹果持续减少对三星的订单,是为了使记忆体晶片供应渠道更加多样化.

三星周一表示,其旗舰产品Galaxy S智能手机全球销量自2010年5月发布首款机型以来已经超过1亿部.去年5月推出的Galaxy S3在七个月的时间里售出超过4,000万部.

三星预计将在未来几个月内发布Galaxy S IV,该款机型可能采用防摔全高清屏幕,分辨率高达每英寸440像素,并装载更强大的处理器.

研究机构Strategy Analytics称,三星智能手机销量今年预计将增长超过33%,拉大领先苹果的距离.该机构预测,三星2013年将售出2.9亿部智能手机,而iPhone销量料为1.8亿部.

韩国券商Kiwoom Securities分析师Kim Sung-in预计,三星今年的智能手机出货量料为3.2亿部,平板电脑销量则有望倍增至3,200万部.(完) (编译 王丽鑫/王兴亚/梁睿雪/白云; 审校 张涛/张荻/程琳)