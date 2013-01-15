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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 08:18 BJT

中国个股: 国电电力去年发电量约1,561亿千瓦时,同比增4.41%

路透北京1月15日电 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司 近期公告称,去年公司发电量实现稳增.数据显示,2012年国电电力全资及控股各运行发电企业累计完成发电量1,561.22亿千瓦时,同比增加4.41%.

同期,上网电量1,476.30亿千瓦时,较上年同期增长4.46%.

数据并显示,截至去年底,公司控股装机容量3,437.84万千瓦,其中火电2,494.20万千瓦,水电724.76万千瓦,风电208.48万千瓦,太阳能光伏10.40万千瓦.

公告指出,受惠于雨水增加、来水较好的影响,国电电力和禹水电开发公司、国电大渡河流域水电开发公司等的发电量同比大幅增长.不过,受区域用电需求下降或机组调备时间增加的影响,部分公司的发电量同比有所下降.(完)

欲浏览更多内容请点选上证所网站(here) (发稿 康熙泽；审校)

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