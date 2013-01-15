中国个股: 国电电力去年发电量约1,561亿千瓦时,同比增4.41%

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透北京1月15日电 - 中国大型电力企业--国电电力发展股份有限公司 近期公告称,去年公司发电量实现稳增.数据显示,2012年国电电力全资及控股各运行发电企业累计完成发电量1,561.22亿千瓦时,同比增加4.41%.
同期,上网电量1,476.30亿千瓦时,较上年同期增长4.46%.
数据并显示,截至去年底,公司控股装机容量3,437.84万千瓦,其中火电2,494.20万千瓦,水电724.76万千瓦,风电208.48万千瓦,太阳能光伏10.40万千瓦.
公告指出,受惠于雨水增加、来水较好的影响,国电电力和禹水电开发公司、国电大渡河流域水电开发公司等的发电量同比大幅增长.不过,受区域用电需求下降或机组调备时间增加的影响,部分公司的发电量同比有所下降.(完)
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该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当