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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 08:20 BJT

《台湾报摘》--经济日报1月15日

* 头版头条:

--大陆证监会主席郭树清14日表示,大陆合格境外机构投资者(QFII)及人民币合格境外机构投资者(RQFII)的规模将扩大,在现有基础上乘以9或10倍,同时可望优先开放合格境内个人投资者(QDII2)到香港投资。

* 其他:

--大陆有意放宽QFII(境外合格机构投资者)额度,金管会将向陆方争取三大松绑,包括放宽台资券商申请QFII资格认定方式、提高每家台资金融机构QFII核准额度,以及提供台资金融业人民币回流额度.

--金管会将检讨放宽大陆银行来台参股上限,目前规定陆银来台参股上限是5%,大陆银监会希望"对等"比照台资银行参股陆银上限,放宽到20%,一旦放宽,两岸金融往来将从相互设点进入相互参股阶段.

--两大租赁龙头--中租控股与裕融企业将在大陆租赁扩点展开竞赛,中租控股 旗下大陆仲利国际租赁今年上半年将新增4个据点,裕融 大陆租赁也要增加3个据点,两大租赁也是台资企业登陆设租赁扩点最快速、据点最广的领先群.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)

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