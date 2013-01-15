《台湾报摘》--经济日报1月15日

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
* 头版头条:
--大陆证监会主席郭树清14日表示,大陆合格境外机构投资者(QFII)及人民币合格境外机构投资者(RQFII)的规模将扩大,在现有基础上乘以9或10倍,同时可望优先开放合格境内个人投资者(QDII2)到香港投资。
* 其他:
--大陆有意放宽QFII(境外合格机构投资者)额度,金管会将向陆方争取三大松绑,包括放宽台资券商申请QFII资格认定方式、提高每家台资金融机构QFII核准额度,以及提供台资金融业人民币回流额度.
--金管会将检讨放宽大陆银行来台参股上限,目前规定陆银来台参股上限是5%,大陆银监会希望"对等"比照台资银行参股陆银上限,放宽到20%,一旦放宽,两岸金融往来将从相互设点进入相互参股阶段.
--两大租赁龙头--中租控股与裕融企业将在大陆租赁扩点展开竞赛,中租控股 旗下大陆仲利国际租赁今年上半年将新增4个据点,裕融 大陆租赁也要增加3个据点,两大租赁也是台资企业登陆设租赁扩点最快速、据点最广的领先群.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当