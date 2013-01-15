中国电力:2013年用电量增幅有望回升至逾9%--报载

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透北京1月15日 - 人民日报周二报导称,若今年中国经济平稳回升趋势确立,那么作为经济发展晴雨表的电力需求亦将继续增加,且增速将好于2012年;预计今年全社会用电量增幅将有望超过9%.
报导并指出,经济增长需要继续挖掘内需的潜力,随着中国扩内需、促消费等方面的政策措施效果逐步显现,预计第三产业用电及城乡居民生活用电将有较大潜力可进一步挖掘.去年第三产业、城乡居民生活用电已成为拉动用电增长的主要动力.
"按照以往经济上行期的惯例,全社会用电量增速将高于经济增速,如果2013年经济上行趋势确定,全社会用电量增幅将有望达到9%-10%,"报导预计.
中国2012年全社会用电量累计达49,591亿千瓦时,同比增长5.5%.
全社会用电月度增速自去年3月开始波动下降,降至9月的2.9%.不过随着国家宏观调控作用显现等因素影响,从10月开始则持续回升,之后延续3个月的升势意味着经济触底回升迹象明显.同时,10-12月重工业用电增速持续增长,也释放出经济稳中回升的积极信号.
中国国际经济交流中心本周一预计,中国今年国内生产总值(GDP)增幅略超8%,高于2012年预计7.7%的增幅. 国家发改委副主任张晓强上周曾表示,中国2012年经济成长率可以达到7.7%,超过7.5%的年初预定目标;2013年中国经济增速则预计在7.5%左右.
中国国家统计局将于本周五(18日)公布2012年度经济数据.(完)
(发稿 尹嫄婷; 审校 林高丽)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当