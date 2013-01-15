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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 08:33 BJT

中国个股: 方正证券及子公司斥资29亿收购方正东亚信托70%股权

路透上海1月15日 - 中国方正证券股份有限公司 周二公告称,将与全资子公司方正和生共同以现金约29亿元人民币收购方正集团持有的方正东亚信托70.01%的股权.

刊登在上海证券交易所网站上的公告并称,其中方正证券以约185,534万元收购方正东亚信托股权比例的45.49%,方正和生以100,000万元人民币收购方正东亚信托股权比例的24.52%.

另据公告,本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.因方正集团系本公司控股股东,因此本次股权收购行为构成关联交易.

方正证券 昨日起停牌,最近一个交易日收报4.61元/股,近一个月上涨17.30%. (发稿 刘昕; 审校 黄凯)

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