美国与加拿大经济指标预测--1月15日-1月22日****

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透1月15日 - 以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程: * 1月14日当周 1月15日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 1月12日当周 -- -4.2% 1330 美国零售销售(较前月) 12月 +0.2% +0.3% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.2% 持平 1330 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -0.1% -0.8% (较上年同期) +1.4% +1.5% 核心PPI(较前月) +0.1% +0.1% (较上年同期) +2.1% +2.2% 1330 美国纽约联邦储备银行制造业指数 1月 0.00 负8.10 1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 1月12日当周 -- +2.1% 1500 美国企业库存(较前月) 11月 +0.3% +0.4% 1月16日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1200 美国抵押贷款指数 1月11日当周 -- 726.4 再融资指数 -- 3,956.6 1330 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 持平 -0.3% (较上年同期) +1.8% +1.8% 扣除食品和能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1% 扣除食品和能源的核心CPI(较上年同期) +1.9% +1.9% 1330 美国实质所得(较前月) 12月 +0.3% +0.5% 1400 美国整体资本净流动(亿美元) 11月 -- 净流出567 外资买入美国公债(亿美元) -- 158 1415 美国工业生产(较前月) 12月 +0.3% +1.1% 产能利用率 78.5% 78.4% 1500 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场 1月 48 47 指数 1630 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 12月 -- +0.2% 1月17日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国房屋开工(万户) 12月 89.0 86.1 建筑许可(万户) 90.3 90.0 1330 美国一周初请失业金人数(万人) 1月12日当周 36.5 37.1 初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.575 续请失业金人数(万人) 1月5日当周 316 310.9 1500 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 5.8 8.1 1月18日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 加拿大制造业销售(较上月) 11月 +1.0% -1.4% 1455 美国路透/密西根大学消费者信心指数 1月初值 75.0 72.9 现况指数 88.0 87.0 预期指数 65.2 63.8 1530 美国ECRI一周领先指标 1月11日当周 -- 128.3 * 1月21日当周 1月21日(一) 暂无重要经济数据. 1月22日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1330 美国芝加哥联邦储备银行全国活动指数 12月 -- 正0.10 1330 加拿大零售销售(较上月) 11月 -- +0.7% 扣除汽车的零售销售 -- +0.5% 1500 美国成屋销售(万户) 12月 510 504 1500 美国里奇蒙联邦储备银行综合制造业指数 1月 -- 正5 (完)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当
“这是一个最坏的时代，也是一个最好的时代”。对于投资来说，一个充满意外的市场，既意味着风险，更意味着机会，结果的好与坏，往往就取决于是否有超越共识的前瞻判断和择势而为的行动勇气。2017年第一季度已成历史，全球金融市场发生了诸多变化，真正令人意外的，不是每一个变化本身，而是这些变化的矛盾并存。