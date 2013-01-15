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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 08:30 BJT

《台湾报摘》--工商时报1月15日

* 头版头条:

--炒汇热钱钻漏洞,和中央银行玩起"躲猫猫",据了解,今年以来汇入的近10亿美元外资,多数未买进台股,部分热钱锁定钱进"公司债"避风头,此举引起央行高度关切.

* 其他:

--晶圆代工龙头台积电 将于周四法说会中,宣布今年资本支出规划,设备业者透露,台积电未来3年内将再扩建竹科、中科、南科三地的超大晶圆厂(GigaFab),资本支出合计超过250亿美元(约7,250亿台币),此金额也创下台湾科技业最大投资纪录.

--电业自由化起步.经济部能源局近期修正电业法,将开放代输业务,也就是台电可为民间独立电厂(IPP)将电力输送给指定用户,换言之,IPP将可以自行售电.官员表示,先开放用电大户与IPP自行洽谈电价,不过民生用电则仍然受管制,一旦正式上路,工业用电的电价将多元化.

--银行控管不动产抵押授信,反让寿险业得利.保发中心统计,去年前10月寿险抵押授信余额较前年底增加375亿台币,是近五年成长最多的一年.寿险业者也表示,许多客户转到寿险公司申请房贷,因此房贷业务去年成长较多.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)

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