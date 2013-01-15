《台湾报摘》--工商时报1月15日

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
* 头版头条:
--炒汇热钱钻漏洞,和中央银行玩起"躲猫猫",据了解,今年以来汇入的近10亿美元外资,多数未买进台股,部分热钱锁定钱进"公司债"避风头,此举引起央行高度关切.
* 其他:
--晶圆代工龙头台积电 将于周四法说会中,宣布今年资本支出规划,设备业者透露,台积电未来3年内将再扩建竹科、中科、南科三地的超大晶圆厂(GigaFab),资本支出合计超过250亿美元(约7,250亿台币),此金额也创下台湾科技业最大投资纪录.
--电业自由化起步.经济部能源局近期修正电业法,将开放代输业务,也就是台电可为民间独立电厂(IPP)将电力输送给指定用户,换言之,IPP将可以自行售电.官员表示,先开放用电大户与IPP自行洽谈电价,不过民生用电则仍然受管制,一旦正式上路,工业用电的电价将多元化.
--银行控管不动产抵押授信,反让寿险业得利.保发中心统计,去年前10月寿险抵押授信余额较前年底增加375亿台币,是近五年成长最多的一年.寿险业者也表示,许多客户转到寿险公司申请房贷,因此房贷业务去年成长较多.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当