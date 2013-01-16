《香港报摘》--其他报纸重要消息1月16日

* 明报 --消息指,要解决短期土地供应不足的困境,政府已落实继续改划空置GIC(政府、机构或社区)用途土地,并会检讨工厦用地,希望觅得超过去年行政长官梁振英公布的36幅用地,目标是60至70幅,除用作兴建私人住宅和商厦,或会用作兴建单幢公屋. --接近中证监的消息人士透露,中证监希望透过让海外企业在境内发行债券,即所谓"熊猫债",加快内地交易所挂牌债券市场的发展,目前已锁定一批海外上市公司. --有网上流传消息指中移动香港,将与香港电讯 旗下的PCCW Mobile合作.据悉,中移动香港打算租用香港电讯的3G网络,并使用其Wi-Fi服务,去弥补自身没有3G的劣势. * 星岛日报 --据了解,港府透过更改土地用途而可以提供的新房屋用地超过100公顷,预料今天发表的施政报告亦会宣布增加未来五年的房屋供应,由原订的平均40,000个增加至40,000万至50,000个;当中公屋供应,更会由原订的15,000个,在2018年后增至20,000个以上. --据市场消息透露,苹果 旗下产品iPad主要生产商之一PanAsialum已于周二(15日)起展开上市前推介,将于21日正式路演,23日开始招股,2月5日正式于香港挂牌,拟集资1亿至2亿美元. --地政总署公布,去年录约198.65亿港元补地价收入,按年上升约一成二,其中于去年6月初约满到期的尖沙嘴地标海运大厦,以79亿港元补地价加上差饷租值百分之三的代价,成功向政府续租21年,亦成为去年最大宗的补地价个案. --田生集团主席区永华预期,今年发展商将转投政府土地,以代替收购旧楼.另外,他建议政府收购工厦兴建公屋,以应20万人轮候公屋的需要. * 苹果日报 --华人置业 公布,将于下周五(25日)召开董事会会议,预告会考虑派发截至去年底止年度的特别股息. * 东方日报 --香港交易所 行政总裁李小加透露,争取今年内推合格境内个人投资者(QDII2).有业界认为,深圳、天津、上海等沿海城市,有望为首批QDII2试点城市. --内地报道,味千中国 湖北宜昌分店已结业,又引述集团工作人员透露味千去年实际开店约40家,但同时关店数目也同样近40家.味千香港公关承认,宜昌分店现已结业,并强调此举只属正常经营调整,及澄清集团没有大举关店计划. --鞋股达芙妮 及千百度 公布去年第四季营运数据,但达芙妮第四季核心品牌业务的同店销售增长按年计仅升2%;千百度第四季同店销售增长则录得约2.7%升幅,两公司数字均较第三季差. * 文汇报 --香港交易所独立非执行董事,前主席夏佳理表示,目前香港、上海及深圳三间交易所的融资规模,较纽约和伦敦的交易所之和为高,其发展亦愈趋成熟,而未来港交所所面对的挑战是要建立成熟的制度以及引入国际级的监管模式. --瑞士再保险亚洲首席经济师黄硕辉表示,预计今年在亚洲新兴市场强劲反弹的推动下,预计2013年全球寿险保费预计将增长3%,而亚洲新兴市场的寿险增长则达到10%. * 大公报 --王茅酒业集团董事兼执行董事司徒荣勳透露,计画于2014年末至2015年初来港上市,具体融资规模须视乎当时资本市场情况再决定. --嘉华国际 董事(营业及市场策划)陈玉成预料香港全年楼价下调5%至8%,以12月初成交量跌势推算,今年一、二手住宅成交量或仅6万余宗.(完)