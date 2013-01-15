《台湾重要政经日程》--1月15日

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
===================今日重要政经消息=====================
1/15(二) --14:00 经济部技术处例行记者会.
==================近期重要政经消息======================
1/17(四) --14:00 台湾台积电第一季业绩展望说明会.
1/18(五) --12:30 央行代财政部标售"财102-1期"国库券,金额250亿台币,期限182天期,21日发行.
1/21(一) --16:00 经济部公布12月外销订单,上月年增11.1%.
1/22(二) --08:30 主计总处公布12月季调后失业率,上月为4.27%.
1/23(三) --16:00 经济部公布12月工业生产年变动率,上月为升5.85%. --12:30 央行代财政部标售"102甲3期"公债400亿台币,年期为20年期,1月28日发行. --12:30 央行代财政部标售五年期102/2公债,金额400亿台币.
1/25(五) --16:10 央行公布12月M2货币总计数,上月为年增3.26%.
2/5(二) --08:30 主计总处公布1月消费者物价指数,12月为+1.61%. --12:30 央行代财政部标售"102甲4期"公债400亿台币,年期为两年期,8日交割. --16:10 央行公布1月底外汇存底,12月底为4,031.69亿美元.
2/6(三) --12:30 央行代财政部标售"财102-2期"国库券,数额200亿元,期限273天期,7日发行.
2/7 (四) --16:00 财政部公布1月进出口数据,上月出口金额年增9.0%.
2/11-2/15 --农历春节假期.
2/22(五) --12:30 央行代财政部标售"102甲5期"公债350亿台币,年期为30年期,2月26日发行.
2/23(六) --补行上班一日,金融市场开市. --16:20 央行公布第四季经常帐及国际收支数据,第三季经常帐顺差116.4亿美元.
2/28(四) --228纪念日休假,金融市场休市.
3/1(五) --12:30 央行代财政部标售"102甲6期"公债400亿台币,年期为10年期,3月6日发行.
3/18(一) --12:30 央行代财政部标售"102乙1期"公债400亿台币,年期为20年期,21日发行.
3/27(三) --12:30 央行代财政部标售"财102-3期"国库券,数额200亿台币,期限364天期,28日发行.
4/4-4/5 --儿童节/民族扫墓节休市二日.
6/12(三) --端午节休市一日.
9/14(六) --弹性放假补行上班一日.
9/19-9/20 --中秋节放假及隔日调整放假,金融市场休市.
10/10(四) --国庆日休市一日. (完) (记者 高洁如; 审校 黄凯)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当