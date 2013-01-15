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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 09:38 BJT

中国个股: 酒鬼酒去年业绩稳增,预计净利润同比上涨至少149%

路透上海1月15日 - 中国白酒企业酒鬼酒 周二发布业绩预增公告称,2012年度公司业绩稳步增长,其中归属上市公司股东净利润达4.8-5.2亿元人民币,同比增长149%-170%.

刊登在深圳证券交易所公告并称,基本每股收益1.477元/股-1.6元/股,较上年同期上涨135%-155%.

根据酒鬼酒第三季度财务报告,2012年1-9月归属于上市公司股东的净利润约4.59亿元,基本每股收益1.41元/股.

另据本次公告,2012年度公司业绩稳步增长,系公司销售收入及产品销量实现大幅增长,成本费用得到有效控制所致.本次业绩预告未经会计师事务所注册会计师审计.

国内媒体去年11月报导酒鬼酒被测出塑化剂指标严重超标,国家质检局之后基本予以证实.而酒鬼酒认为有可能在转送和包装过程中发生的迁移.事件导致该股连续跌停,并引发白酒类股大跌.

酒鬼酒 周一收报34.15元/股,近一个月上涨5.30%,近三个月下跌36.34%. (发稿 刘昕; 审校 黄凯)

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