版本:
中国
亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 08:44 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息1月15日

**上海证券报**

--中国最后一个没有对市场开放的保险品种--出口信用保险被劈开一条裂缝.从财政部获悉,中国人保财险已获批从事短期出口信用保险业务,成为国内首家具有资格从事该业务的财产险公司.

--酒鬼酒 业绩预告显示,2012年实现净利润约在4.8亿元-5.2亿元人民币之间,较2011年1.9亿元的盈利,同比增长149%到170%.而该公司去年前三季盈利约为4.6亿元.

--2012年国电电力 全资及控股各运行发电企业全年累计完成发电量1,561.22亿千瓦时,较上年同期增加4.41%;上网电量1476.3亿千瓦时,同比增长4.46%.

--近日工信部表示,符合条件的民营企业可经营移动转售业务,试点时间为两年.有消息称,第一批虚拟运营商牌照发放时间有望提前至今年4月.苏宁电器 则率先表态有意申请首批牌照.

**证券时报**

--德意志银行大中华区首席经济学家马骏报告称,预计中国今年国内生产总值(GDP)增长率目前将定在7.5%,通胀目标为3.5%.货币政策方面,预计今年底会温和加息.但若食品通胀相对受控,加息可能会延后到2014年.

**第一财经日报**

--多位消息人士透露,中国证券业协会正在筹建一家评级公司,其业务范围为交易所市场上市公司相关业务评级.一位接近协会的评级机构高管称,新的评级公司将由证券业协会发起,中证指数公司作为出资人,采用交易所付费模式.

**人民日报**

--国家电监会办公厅负责人表示,2013年中国电力需求将继续增加,若经济上行趋势确定,全社会用电量增幅将有望达到9%-10%.

**21世纪经济报 道**

--考虑到去年全年出口没有完成10%的目标,加上出口形势仍难以有大的好转,商务部门也提出要在一些领域加大出口退税力度的建议.不过财政部研究后认为,今年大规模调整出口退税率的可能性不大.

**金融时报**

--汇丰银行(中国)称,获准备开展货物贸易外汇净额结算业务.成为首家获准实施这一新业务的外资银行.(完) (整理 李宏薇; 审校 黄凯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐