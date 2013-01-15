《中国报摘》--其他报纸重要消息1月15日

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
**上海证券报**
--中国最后一个没有对市场开放的保险品种--出口信用保险被劈开一条裂缝.从财政部获悉,中国人保财险已获批从事短期出口信用保险业务,成为国内首家具有资格从事该业务的财产险公司.
--酒鬼酒 业绩预告显示,2012年实现净利润约在4.8亿元-5.2亿元人民币之间,较2011年1.9亿元的盈利,同比增长149%到170%.而该公司去年前三季盈利约为4.6亿元.
--2012年国电电力 全资及控股各运行发电企业全年累计完成发电量1,561.22亿千瓦时,较上年同期增加4.41%;上网电量1476.3亿千瓦时,同比增长4.46%.
--近日工信部表示,符合条件的民营企业可经营移动转售业务,试点时间为两年.有消息称,第一批虚拟运营商牌照发放时间有望提前至今年4月.苏宁电器 则率先表态有意申请首批牌照.
**证券时报**
--德意志银行大中华区首席经济学家马骏报告称,预计中国今年国内生产总值(GDP)增长率目前将定在7.5%,通胀目标为3.5%.货币政策方面,预计今年底会温和加息.但若食品通胀相对受控,加息可能会延后到2014年.
**第一财经日报**
--多位消息人士透露,中国证券业协会正在筹建一家评级公司,其业务范围为交易所市场上市公司相关业务评级.一位接近协会的评级机构高管称,新的评级公司将由证券业协会发起,中证指数公司作为出资人,采用交易所付费模式.
**人民日报**
--国家电监会办公厅负责人表示,2013年中国电力需求将继续增加,若经济上行趋势确定,全社会用电量增幅将有望达到9%-10%.
**21世纪经济报 道**
--考虑到去年全年出口没有完成10%的目标,加上出口形势仍难以有大的好转,商务部门也提出要在一些领域加大出口退税力度的建议.不过财政部研究后认为,今年大规模调整出口退税率的可能性不大.
**金融时报**
--汇丰银行(中国)称,获准备开展货物贸易外汇净额结算业务.成为首家获准实施这一新业务的外资银行.(完) (整理 李宏薇; 审校 黄凯)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当