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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 08:58 BJT

香港个股: 中国太平保险称探讨向母公司收购资产,目前没具体A股上市计划

路透香港1月15日 - 中国综合保险商--中国太平保险控股有限公司 表示,正探讨各种可行方案和措施,进一步提高其财务实力和资本管理效率,其中包括太平人寿保险在内的非全资附属公司的权益,目前亦没有在中国国内A股上市的具体计划.

中国太平股份周一暂停买卖,此前香港信报报导,中国太平计划向母公司增持太平人寿股权,令其持股量由目前的50%升至75%.中国太平称将于周二恢复股份交易.

公司的声明称,公司探讨的各种方案中,包括在控股股东中国太平保险集 团公司支持下,通过发行新股为代价,增持非全资附属公司的权益.目前中国太平集团持有25.05%的太平人寿的权益也是探讨目标之一,惟目前尚未就收购事项签署任何收购协议.

停牌前,中国太平上周五收报15.58港元.(完) 浏览中国太平其他新闻,请点选 欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)

(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)

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