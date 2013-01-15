香港个股: 中国太平保险称探讨向母公司收购资产,目前没具体A股上市计划

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透香港1月15日 - 中国综合保险商--中国太平保险控股有限公司 表示,正探讨各种可行方案和措施,进一步提高其财务实力和资本管理效率,其中包括太平人寿保险在内的非全资附属公司的权益,目前亦没有在中国国内A股上市的具体计划.
中国太平股份周一暂停买卖,此前香港信报报导,中国太平计划向母公司增持太平人寿股权,令其持股量由目前的50%升至75%.中国太平称将于周二恢复股份交易.
公司的声明称,公司探讨的各种方案中,包括在控股股东中国太平保险集 团公司支持下,通过发行新股为代价,增持非全资附属公司的权益.目前中国太平集团持有25.05%的太平人寿的权益也是探讨目标之一,惟目前尚未就收购事项签署任何收购协议.
停牌前,中国太平上周五收报15.58港元.(完) 浏览中国太平其他新闻,请点选 欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)
(记者 梁慧仪; 审校 黄凯)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当