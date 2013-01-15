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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 09:15 BJT

《全球重要经济事件一览表》--1月15日-1月22日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1月15日(二)

维也纳--欧洲货币杂志(Euromoney)召开中欧和东欧会议.

罗德岛普罗维登斯--波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦就经济前景讲话(1300).

明尼苏达州黄金谷--明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔发表讲话,题为"过去、现在与未来:宏观经济和联储行动"(1350).

纽约州罗彻斯特--费城联邦储备银行总裁普洛瑟在罗彻斯特大学西蒙商学院、摩根大通与罗彻斯特商业联盟赞助的第34届年度经济峰会上就经济前景发表讲话(1730).

1月16日(三)

明尼苏达州EDEN PRAIRIE--明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔在SCORE举办的活动上发表讲话,题为"过去、现在与未来:宏观经济和联储行动"(1500).

1月17日(四)

明尼阿波利斯--明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔发表讲话,题为"过去,现在和未来:宏观经济与美联储行动"(0100).

维也纳--欧洲货币杂志(Euromoney)召开中欧和东欧会议.

1月18日(五)

暂无重要经济事件.

1月21日(一)

布鲁塞尔--欧元集团会议.

东京--日本央行举行货币政策会议(至1月22日).

1月22日(二)

暂无重要经济事件.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 梁睿雪; 审校 张若琪)

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