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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 09:17 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--1月16日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选 ) 
    
一、新债招标:
   
中国财政部300亿元人民币一年期固息国债上午9:30-10:30招标,利率预测均值为2.82%
广发证券 30亿元三个月期短期融资券(主体评级AAA)10:00-11:00招标,承销商工行等    
杉杉集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),中信银行和上海银行主承
龙溪股份 1.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级A+),招商银行主承
广东南海控股投资9亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA+),光大银行和兴业银行主承
镇江国资12亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA),北京银行主承
重庆两江新区2.1元三年期中小企业集优票据簿记建档(主体评级AAA),光大银行主承    
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二、新债上市: 
     
国开行60亿元三年期固息金融债130202,票面利率3.8934%
国开行60亿元五年期固息金融债130203,票面利率4.1617%
国开行60亿元七年期固息金融债130204,票面利率4.3251%
国开行60亿元10年期固息金融债130205,票面利率4.43%
吴江经济技术开发区15亿元七年期固息债1280490,票面利率6.88%
招远国资经营公司9亿元七年期固息债1280493,票面利率6.64%
中山兴中集团7亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1280495,票面利率5.95%
安庆城建投资集团18亿元七年期固息债1280496,票面利率6.76%
财政部260亿元五年期固息国债130001,票面利率3.15%
陕西高速集团30亿元五年期中票1382012,票面利率6.24%
中国重汽集团15亿元五年期中票1382013,票面利率5.52%
东北特钢集团14亿元五年期中票1382014,票面利率6.10%        
陕西高速集团5亿元一年期短融041360003,票面利率5.01%
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三、缴款: 

成都城建投资管理集团20亿元七年期固息债1380013,票面利率6.18%        
进出口银行219.2亿元五年期固息债120326,票面利率4.05%           
盘锦石油高新技术产业15亿元七年期固息债1380007,票面利率6.95%
中信证券  50亿元短融
中国供销集团10亿元九个月期超短期融资券
石药集团3亿元一年期短融
鄂武商 3亿元一年期短融
江苏康缘集团5亿元一年期短融
珠海九洲旅游集团3亿元一年期短融 
扬州自来水一年期短融3亿元一年期短融 
贵州黔桂发电7亿元一年期短融
中国庆华能源集团3亿元一年期短融
上海南汇发展集团8亿元一年期短融
温州现代服务投资集团10亿元三年期中票
乌鲁木齐中小企业4.8亿元三年期中小企业集优票据
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四、还本付息:
    
中国国家开发银行150亿元五年期固息债080202到期兑付,票面利率4.93%
中信证券  50亿元三个月期短融1290008到期兑付,票面利率4.00%
农业发展银行167.7亿元五年期固息债090401付息,票面利率1.95%
农发行200亿元七年期浮息(一年定存基准)金融债090410付息,基本利差0.40%
铁道部150亿元五年期中票0982006付息,票面利率2.58%
铁道部50亿元10年期中票0982007付息,票面利率3.95%
国开行200亿元10年期固息债120201付息,票面利率3.85%
国开行200亿元五年期浮息(三个月期SHIBOR基准)金融债120233付息,基本利差0.05%
常熟城投12亿元七年期固息债1280006付息,票面利率8.00%
四川铁路产业集团20亿元五年期中票1282016付息,票面利率5.71%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:

    --去年12月以来银行间市场流动性宽松找到依据,中国央行公布的最新数据显示,2012年12月外汇占款增量
创仅次于1月份的年内次高.同时岁末突击花钱的规律导致财政存款大规模减少.但分析人士普遍认为,资本项下
逆差格局已难扭转,2013年的月度外汇占款难有明显增加.12月的高数据很可能是央行干预结果,未来基础货币
来源仍难指望外汇占款.    
    --全球市值最大的银行--中国工商银行  周三发布董事会公告称,2014年末前拟新增
发行不超过600亿元人民币等值减记型合格二级资本工具,期限不短于五年. 
 
    国家统计局周五(18日)召开国民经济运行情况新闻发布会,公布
             12月城镇固定资产投资                 (1-11月为20.7%)
             12月社会消费品零售总额                (11月为14.9%) 
             12月工业增加值                       (11月为10.1%)
             12月房地产投资和销售情况月度报告        
             12月70个大中城市住宅销售价格月度报告    
             1/27公布1-12月规模以上工业企业利润      (1-11月为3%)
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   注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)

 (整理 康熙泽/曹巍浩；审校 刘昕/边竞)
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