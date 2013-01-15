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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 11:26 BJT

中国货币市场: 主要回购利率略涨但资金续宽,逆回购减量无近忧未来或承压

路透上海1月15日 - 在中国央行公开市场逆回购单日操作规模缩至约五个月低点后,银行间资金市场周二早盘隔夜和七天期回购加权利率仅上涨不足10个基点(bp),市场流动性依旧保持了相对宽松态势.

交易员认为,资金面持续宽松和二级市场回购利率偏低,减少了机构对公开市场注入资金的依赖性.不过随着春节长假的临近,加之公开市场需求和回购利率的"跷跷板"作用,未来资金市场或承压.

华南一银行交易员称,现在二级市场七天回购利率明显低于公开市场同期逆回购利率,"大家都少报(公开市场需求).不知这样以后资金会不会慢慢就紧张起来了."

中国央行周二公开市场仅进行了14天逆回购,操作量减至100亿元人民币,七天品种则缺席,主因市场流动性充裕,机构需求普遍较弱;路透据此测算,央行今日单日净回笼650亿元.

自去年下半年逆回购操作成为公开市场常规操作以来,在进行操作的时间段内,央行进行逆回购操作的单日低点为去年7月末的80亿元.

华北一银行交易员补充说,春节长假的临近,加之近来公开市场逆回购操作减量,都增加未来回购利率上行的可能性.不过预计央行充分保证市场流动性的态度一时不会改变,因此对未来回购利率的可能涨势,亦不必过于忧虑.

今年春节长假为2月9日-15日.

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.1055 2.0412 +6.43

七天 2.8340 2.7492 +8.48

14天 2.8104 2.7376 +7.28

==========================================================(完)

(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)

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