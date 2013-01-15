中国货币市场: 主要回购利率略涨但资金续宽,逆回购减量无近忧未来或承压

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透上海1月15日 - 在中国央行公开市场逆回购单日操作规模缩至约五个月低点后,银行间资金市场周二早盘隔夜和七天期回购加权利率仅上涨不足10个基点(bp),市场流动性依旧保持了相对宽松态势.
交易员认为,资金面持续宽松和二级市场回购利率偏低,减少了机构对公开市场注入资金的依赖性.不过随着春节长假的临近,加之公开市场需求和回购利率的"跷跷板"作用,未来资金市场或承压.
华南一银行交易员称,现在二级市场七天回购利率明显低于公开市场同期逆回购利率,"大家都少报(公开市场需求).不知这样以后资金会不会慢慢就紧张起来了."
中国央行周二公开市场仅进行了14天逆回购,操作量减至100亿元人民币,七天品种则缺席,主因市场流动性充裕,机构需求普遍较弱;路透据此测算,央行今日单日净回笼650亿元.
自去年下半年逆回购操作成为公开市场常规操作以来,在进行操作的时间段内,央行进行逆回购操作的单日低点为去年7月末的80亿元.
华北一银行交易员补充说,春节长假的临近,加之近来公开市场逆回购操作减量,都增加未来回购利率上行的可能性.不过预计央行充分保证市场流动性的态度一时不会改变,因此对未来回购利率的可能涨势,亦不必过于忧虑.
今年春节长假为2月9日-15日.
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:15 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.1055 2.0412 +6.43
七天 2.8340 2.7492 +8.48
14天 2.8104 2.7376 +7.28
==========================================================(完)
(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当