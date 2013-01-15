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货币新闻 | 2013年 1月 15日 星期二 09:19 BJT

芝加哥期市: 大豆因中国需求强劲而上涨,玉米持平

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 770.25 3.25 +0.42% +2.05% 795.05 53

CBOT玉米 724.00 0.00 +0.00% +2.15% 713.29 73

CBOT大豆 1419.75 1.75 +0.12% +3.39% 1430.55 72

CBOT稻米 $15.08 $0.02 +0.10% +0.27% $15.16 41

美国原油 $94.13 -$0.01 -0.01% +0.61% $89.97 77

汇率

欧元/美元 $1.338 -$0.001 -0.04% +0.25%

美元/澳元 1.056 -0.001 -0.06% +0.25%

附注: 均为即期合约.小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担.(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪/程琳; 审校 于春红/张若琪)

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