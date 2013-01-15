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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 09:15 BJT

香港个股: 长江基建以4.9亿新西兰元收购新西兰一家废物综合管理公司

路透香港1月15日 - 近年频频在海外收购的长江基建集团 周二宣布,将斥资4.9亿新西兰元(约31.82亿港元)收购新西兰一家垂直废物综合管理公司Barra Topco II Ltd全部已发行股本.

由亚洲首富李嘉诚掌控的长江基建在声明中表示,将以结合内部资源、外部融资、贷款等方式支付购买价.

Barra Topco透过废物收集服务、垃圾堆填区及转运站向大约50万名商业及住宅客户提供废物相关服务.截至2011年和2012年6月底止两个财政年度的经审核未计利息及税项前纯利分别为2,545万和3,216万新西兰元;经审核扣除利息及税项后亏损净额则分别约1,166万和1,898万新西兰元.

长江基建周二早盘小涨0.63%,报47.6港元,过去一个月升0.53%.(完)

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