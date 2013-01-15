香港个股: 长江基建以4.9亿新西兰元收购新西兰一家废物综合管理公司

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透香港1月15日 - 近年频频在海外收购的长江基建集团 周二宣布,将斥资4.9亿新西兰元(约31.82亿港元)收购新西兰一家垂直废物综合管理公司Barra Topco II Ltd全部已发行股本.
由亚洲首富李嘉诚掌控的长江基建在声明中表示,将以结合内部资源、外部融资、贷款等方式支付购买价.
Barra Topco透过废物收集服务、垃圾堆填区及转运站向大约50万名商业及住宅客户提供废物相关服务.截至2011年和2012年6月底止两个财政年度的经审核未计利息及税项前纯利分别为2,545万和3,216万新西兰元;经审核扣除利息及税项后亏损净额则分别约1,166万和1,898万新西兰元.
长江基建周二早盘小涨0.63%,报47.6港元,过去一个月升0.53%.(完)
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该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当