中国新债: 北京银行为至多300亿元人民币5年期金融债安排路演--IFR

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透1月15日 - 据汤森路透旗下IFR报导，中国规模最大的城市商业银行--北京银行 正紧锣密鼓地为其总额至多300亿元人民币（48.2亿美元）5年期金融债安排路演。该期金融债募集资金将为中小企业提供贷款。
接近交易人士表示，该期金融债目前预设为双品种，分别为5年期固息和5年期浮息（一年期定存利率基准）；初始发行金额为200亿元，同时设有不超过100亿元的追加发行额。
“预计将于春节前后发行，争取春节前吧，”上述人士人士说道；他同时表示，目前两个品种的预设区间分别为4.10%-4.70%以及一年期定存利率上浮110-170个基点。
北京银行已委任中信证券 担任是次交易牵头主承销商，中信建投证券和摩根士丹利华鑫证券担任联席主承销商。本期债项和发行人同为AAA级信用评级。
这将是2013年首只商业银行金融债，同时也是4个多月来AAA级中小企业专项金融债再次露面。
南京银行 曾于去年8月31日以4.10%和4.30%的利率发行总计50亿元3／5年类似金融债券。
浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com) (整理 黄凯; 审校 杨淑祯)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当