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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 09:22 BJT

中国新债: 北京银行为至多300亿元人民币5年期金融债安排路演--IFR

路透1月15日 - 据汤森路透旗下IFR报导，中国规模最大的城市商业银行--北京银行 正紧锣密鼓地为其总额至多300亿元人民币（48.2亿美元）5年期金融债安排路演。该期金融债募集资金将为中小企业提供贷款。

接近交易人士表示，该期金融债目前预设为双品种，分别为5年期固息和5年期浮息（一年期定存利率基准）；初始发行金额为200亿元，同时设有不超过100亿元的追加发行额。

“预计将于春节前后发行，争取春节前吧，”上述人士人士说道；他同时表示，目前两个品种的预设区间分别为4.10%-4.70%以及一年期定存利率上浮110-170个基点。

北京银行已委任中信证券 担任是次交易牵头主承销商，中信建投证券和摩根士丹利华鑫证券担任联席主承销商。本期债项和发行人同为AAA级信用评级。

这将是2013年首只商业银行金融债，同时也是4个多月来AAA级中小企业专项金融债再次露面。

南京银行 曾于去年8月31日以4.10%和4.30%的利率发行总计50亿元3／5年类似金融债券。

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com) (整理 黄凯; 审校 杨淑祯)

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