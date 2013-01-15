更新版 1-中国公开市场: 资金宽需求弱逆回购操作减力,七天品种缺席

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
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路透上海1月15日 - 中国央行周二公开市场仅进行了14天逆回购,操作量减至100亿元人民币,七天品种则缺席,主因市场流动性充裕,机构需求普遍较弱;路透据此测算,央行今日单日净回笼650亿元.
央行公告显示,今日100亿元14天期逆回购中标利率为3.45%,已连续数月持平.
"市场资金比较宽裕,所以报的银行比较少."华东一银行交易员表示.
对七天期品种的缺席,他指出,可能也与需求不足有关,应该只是暂时情况,不会停发,"停发的可能性不大,马上春节了,资金的波动还是会很大的."他称.
华东另一商业银行交易员还提到,流动性宽松,资金利率较稳定,机构需求不强的情况下,央行亦倾向将逆回购操作周期拉长一点.
周一交易员曾透露,本周可申报的逆回购期限只有七天和14天,并无常见的28天品种.交易员表示,28天逆回购到期日正好落在春节期间,或是本周不进行的原因.
随着"年末+例行存款准备金清算补缴"的资金需求双峰渡过,及新年伊始逆回购密集到期,上周中国央行公开市场延续了开年首周的净回笼,规模达2,200亿元,创近三个月来高点.
2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.
公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放
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逆回购 (周二) 100
(周四) 待定
央票到期
正回购到期 --
逆回购到期 900
================================== **央行公开市场相关报导 **公开市场回购及央票未到期表格 (完) (发稿 徐永; 审校 丁淑琴/黄凯)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
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