港报财经评论: 资金为债疯狂--信报1月16日

资金为债疯狂/ 习广思

美银美林向86名债券买家进行调查,访问芬佬对今年金融市场风险的看法.有37%债券买家认为,欧洲经济是目前最大风险.有31%买家认为,美国”财政悬崖”是最大风险事件.18%买家认为,中国经济对市场构成最大风险.然而,上述三项风险已经出现,中国经济没有”硬着陆”,美国悬崖谈判模式明显,及至欧债危机、经济衰退等风险,在过去一年已在资产价格中反映.市场不可能没有风险,但这些炸弹已经被引爆,能够打击市场信心的,只会是一些未能预计又埋藏在树林深处的炸弹.再说,市场已出现另一番景象,十年期西班牙债息跌穿5厘,十年期意大利债息已跌至4.2厘,是2011年以来最低水平.

港股继续寻顶,在欠缺重大利好消息下,一轮上升后却见回吐压力.恒指昨天开市后突破23,500点,随即回吐,收报23,381点,下跌31点.大市成交额750亿元,沽空比率8.7%.特首梁振英第一份《施政报告》公布在即,多只地产股升势有所收敛,但新世界 及恒地 逆市上升.港府会否再出招打压楼市尚是未知之数,但地产股经过两个月的调整后,走势转强,投资者谈的不再是政策因素,而是谈估值.近期大行的报告纷转为看好,尤其是中资股及内房股,且成功点石成金,个别公司股价因报告唱好而急涨.说穿了,之所以点石成金,不过是资金作怪而已.多个落后板块中,目前大行分析员对工业股、航运股及钢铁股等仍未完全转看好.今年要买你不敢买的股票,昨日钢铁股逆市企稳,马钢 获基金增持,属利好讯号.市场未敢看好的资源股,湖南有色 消化盈警消息,洛阳钼业 逆市上升,留意其H股较A股折让近64%.追落后必须走在市场之前,等到sellside分析员都开始转为看好时,重新评价可能已接近尾声.

市场一面倒不是好事,资金同一时间涌入一种资产,调整时又同一时间撤退,令价格暴升暴跌.日圆弱势已毕现,一下子急跌至89水平,看淡的投资者又凶又狠.日本首相安倍晋三口中日圆理想汇价是85-90,现时水平已相当接近其短期目标.FX Concepts研究部主管Jonathan Clark表示,安倍未有采取太多行动,而且众所周知,日本政客们在立法方面进展缓慢.他表示,美元兑日圆的升势开始放缓,或在90水平见顶.FX Concepts一直不太看好股市的升势,早预料股市在年初上涨,但2月份会开始出现风险.两位主脑人物均没明言是哪种风险,总之会有麻烦.没有上升不完的股市,风险会否在2月出现?面对眼下股市炽热气氛,不要乐极忘形,趁”好天斩埋落雨柴”.(B02)

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美债息主导直盘货币/ 苏子

美国10年期国债息率于去年7月25日曾跌至1.38%的历史新低水平,随后便止跌回升,目前已升至1.84%水平以上.留意10年期美债息率见底的同时,欧罗兑美元亦于去年7月24日的1.2040低位正式见底回升.由于美债息率持续下跌的原因,与市场上大量避险资金因为欧债危机而流入美国国债市场避险有关.目前美债息率与欧罗兑美元已双双见底上升,意味不少避险资金已因欧债危机对金融市场及全球经济的威胁性大降,而纷纷作出撤离美国国债市场的动作.目前市场的风险胃纳正持续上升,而反映市场情绪的VIX恐慌指数亦早已跌至14以下的一年新低水平,反映市场认为于未来一段时间的市场风险甚低,而这有助避险资金加速撤离美国国债市场,使美国10年期国债息率于可见将来,进一步上升并突破2%心理关口的机会大增,同时亦反映欧罗兑美元向上继续走高将变成一件十分正常的事情.

稍后一旦美国10年期国债息率成功突破2%这个市场瞩目的心理关口,对汇市将会造成较大的冲击,过去数年美元兑主要直盘货币的欠缺趋势局面将有望于今年正式打破.换言之,主要直盘货币将出现一个较为持久的趋势市况.至于波幅亦会同时扩大.基于资金离开美国债市将不利美元的走势,故相信,主要直盘货币所出现的趋势市况将以上升为主.美元兑日圆近日一直受困于88/90这个关键阻力区里,始终未能顺利破关而上,故汇价向下作出较深的调整机会正大幅上升.目前美元兑日圆的10天SMA支持可视作短期内的重要好淡判别位,如汇价稍后跌破10天SMA支持后可以持续在之下波动及收市.

预料后市较大机会进一步跌破20天SMA支持,随后将朝着由去年9月13日77.10低位升至本周初89.67高位的38.2%调整目标,即84.87关键支持迈进.如美元兑日圆能在38.2%调整目标附近获得支持,已可采取趁低买入策略.(B07)