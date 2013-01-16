港报财经评论: 中石化慢升,今年博两成--经济日报1月16日

中石化慢升,今年博两成/ 林瑞芬

上调升市台阶之关键,恒指为23,500,国指为12,000,近关键难免多些时间反覆大打争持球.港股暂欠进一步具说服力的新催化剂,短线反覆整固或更有利中期发展.今年来讲,市场资金面充裕,加上环球经济回稳,短炒之风可能日盛.长线受中国政经明朗化,国企蓝筹股将有望拾级而行.短炒投机,当以资金面作把手,顺势的炒几转,基本面为其次,不论基本面而投入,又当知风险.发盈警,就算话今年经营环境可能优于明年,都大概只是憧憬,市场竞争太烈,好难有把握翻身成功.目前来讲,港股强攻高位未有足够动力,要提防突如其来的回吐,美国国债上限触顶谈判是较大可能被借题发挥,炒作无实力的细价股现要多加一份清醒谨慎.

无把握、无时间短炒,当以充分认知公司的基本面为重,实力国企蓝筹股如跟经济回稳,市场人士回复信心,将有望拾级而行,从中挑选捕捉低吸长持也是可取之策.中石化 今年都可看高一线,有慢牛势,原因综合如下:一来,化工业务的营运改善.从去年12月及第四季度数据显示,中国内地的石化产品价差均环比回升,石化产品价差渐渐回升,将利于石化企业化工股类的盈利能力改善.市场预计2013年上半年,国内炼油业务同比将大幅减亏,同时有望实现盈利.二来,两大石油股对资源的把握力度增强.刚于2013年1月1日起,中国内地公布针对石油炼化生产环节消费税有关政策进行明确,扩大液态石油化工产品征收消费税的范围,同时中石化正式启动LPG统销,至此全国63%的LPG原料被统销,此举意义在有助中石化平抑相关产品价格波动.

三来,截至1月8日,母公司中石化集团合计增持公司总股份0.54%,持股量达76.28%.早前有外电报道,中石化正洽谈收购母公司海外上游资产,当中分布于英国、俄罗斯、哥伦比亚及哈萨克斯坦等多个国家,涉资80亿美元,预计交易或于4月份进行.据报道引述Dealogic资料显示,中石化集团于英、美、加拿大、巴西、阿根廷及澳洲等地的投资总价值或高达340亿美元.另据Wood Mackenzie预估,母公司目前在海外的油田项目已证明的油储量及生产量,接近中石化现水平的75%及35%,就注资所带来的盈利增厚作用可有所憧憬.(B05)

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用电量增加,电力股看俏/ 余少文

好淡双方在国企指数12,000点水平进行攻防战,股民观望周五公布GDP数据,但日前公布的2012年社会用电量显着回升,相信经济放缓在去年第三季已见底,随着经济复苏,会增加社会用电量,利好业绩改善中的电力股.中国内地股市昨日反反覆覆靠稳,但国企指数开市半小时高见12,094点便掉头回落,中段失守12,000点,收市前15分钟才逆转,全日微升3点,收12,006点,成交额降至128亿港元,只有43%主板H股随大市上升.而红筹指数下跌24点或0.5%,收4,690点,成交额66亿港元,主要是电讯股下挫所拖累.国指周一升越12,000点收市,已担心成交不足,昨日早段更见一些业绩差或交投不活跃的H股打入20大升幅榜内,显示短期升市或近尾声,尽管国指收市仍守12,000点,惟农历新年前或要在11,700点至12,100点上落整固,维持国指13,000点的中线目标.因为国指过去五个月回升以来,一浪高于一浪走势未变,加上A股今年有机会转强,中资股目前应是大涨小回格局.

其实,市场已预期中国内地去年第四季经济增长可回升至7.8%,高出第三季0.4个百分点,实际上,国家能源局日前公布去年全社会用电量数据,已反映第四季经济好转.去年全社会用电量累计4.96万亿千瓦时,按年增长5.5%,较2011年增长12%,中国内地形容增幅腰斩.但月度数据显示,去年第四季的月度增幅逐月同比上升,10月和11月分别为6%和11%,到12月增长11%,回到2011年水平.虽然有关部委仍未公布发电量数字,有报道指去年发电量增长4.5%至4.94万亿千瓦时,相比首11个月的4.4%增幅只有0.1个百分点上升,不及用电量的0.4百分点升幅.而用电量细项中,只有轻工业在12月放缓,第一产业、重工业和第三产业都保持增长,如重工业全年用电量上升3.8%,高于首11个月的3.2%,尽管天气寒冷也会令用电量上升,惟用电数字已反映中国内地经济在去年12月继续好.

Wind资讯数字又显示,中国内地煤炭价格仍在回落,回落幅度则放缓,以山西优混价格比较,去年3月底每吨为780元人民币,到第二、三、四季末降至670元人民币、640元人民币和625元人民币,目前为620元人民币.虽然数据亦显示六大发电集团的煤炭库存,目前仍有1,457万吨,较去年底的1,504万吨轻微回落,但库存可用天数只维持20日,较去年10月的24.5日为小,反映煤炭需求在上升.麦格理证券表示,煤炭商跟电企的合约煤谈判进展缓慢,该行料今明两年合约煤每吨价格只会微升5%和2%至620元人民币至640元人民币,略高于目前现货价.(B06)