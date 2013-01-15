新债招标: 中国国开行三年和五年期定存浮息债利差均低于预期--业内人士

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透上海1月15日 - 业内人士周二透露,中国国家开发银行 上午招标的三年期定存基准浮息债,中标利差为90个基点(bp),明显低于97bp的市场预测均值;同时招标发行的五年期定存基准浮息债,中标利差112bp,亦低于此前117bp的预测均值.
稍后国开行七年和10年期浮息债招标将于北京时间11:10结束.市场对后两期债的利差预测均值分别为127bp和151bp.
本次招标的为国开行2013年第六期至第九期金融债,具体条款如下:
第六期 第七期
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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元
期限/计息方式 三年/浮息 五年/浮息
利率基准 一年定存基准 一年定存基准
招标时间 1月15日9:30-10:30 1月15日9:30-10:30
招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标
缴款/起息日 1月17日 1月17日
分销期 1月16日-1月17日 1月16日-1月17日
上市日 1月23日 1月23日
基本承销额 无 无
付息频率 半年付息 半年付息
承揽费 债券面值的0.05% 债券面值的0.10%
发行人增发权利 保留 保留
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第八期 第九期
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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元
期限/计息方式 七年/浮息 10年/浮息
利率基准 一年定存基准 一年定存基准
招标时间 1月15日9:30-11:10 1月15日9:30-11:10
招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标
缴款/起息日 1月17日 1月17日
分销期 1月16日-1月17日 1月16日-1月17日
上市日 1月23日 1月23日
基本承销额 无 无
付息频率 半年付息 半年付息
承揽费 债券面值的0.10% 债券面值的0.15%
发行人增发权利 保留 保留
------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当