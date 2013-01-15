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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 10:36 BJT

新债招标: 中国国开行三年和五年期定存浮息债利差均低于预期--业内人士

路透上海1月15日 - 业内人士周二透露,中国国家开发银行 上午招标的三年期定存基准浮息债,中标利差为90个基点(bp),明显低于97bp的市场预测均值;同时招标发行的五年期定存基准浮息债,中标利差112bp,亦低于此前117bp的预测均值.

稍后国开行七年和10年期浮息债招标将于北京时间11:10结束.市场对后两期债的利差预测均值分别为127bp和151bp.

本次招标的为国开行2013年第六期至第九期金融债,具体条款如下:

第六期 第七期

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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 三年/浮息 五年/浮息

利率基准 一年定存基准 一年定存基准

招标时间 1月15日9:30-10:30 1月15日9:30-10:30

招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

缴款/起息日 1月17日 1月17日

分销期 1月16日-1月17日 1月16日-1月17日

上市日 1月23日 1月23日

基本承销额 无 无

付息频率 半年付息 半年付息

承揽费 债券面值的0.05% 债券面值的0.10%

发行人增发权利 保留 保留

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第八期 第九期

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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元

期限/计息方式 七年/浮息 10年/浮息

利率基准 一年定存基准 一年定存基准

招标时间 1月15日9:30-11:10 1月15日9:30-11:10

招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标

缴款/起息日 1月17日 1月17日

分销期 1月16日-1月17日 1月16日-1月17日

上市日 1月23日 1月23日

基本承销额 无 无

付息频率 半年付息 半年付息

承揽费 债券面值的0.10% 债券面值的0.15%

发行人增发权利 保留 保留

------------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)

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