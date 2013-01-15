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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 09:35 BJT

《汇市简讯》日央行总裁似在为更多宽松政策及日圆贬值铺路

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* 日本央行举行分支行经理会议

* 央行总裁白川方明指出海外经济继续减速,日本经济亦然

* 白川方明承诺将持续推出强力宽松政策

* 在央行1月21-22日的政策会议前,日圆可能略微进一步走软

* 众多人士关注日圆会否跌至90,95亦有可能.(完)

(编译 隋芬; 审校 戴素萍)

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