港报社评: 日本错判形势,必付沉重代价--文汇报1月16日

日本防务大臣小野寺五典昨日首次明确表示,若中方飞机进入钓鱼岛"日本领空",且警告无果,日方将可向中方飞机发射曳光弹进行"警告射击",即极其危险的信号.日本要清醒判断,美国虽纵容其挑战中国,却不希望亚太局势失控,更不愿被日本拖入战争泥潭.中国应对钓鱼岛争端有理有利有力,一定会针锋相对强硬回应日本的挑衅,日本错判形势,必付沉重代价.

中国对钓鱼岛实施常态化巡航天经地义,并非侵犯日本领空,日本以冷战的手段对待视为具战略互惠关系的中国,是单方面破坏中日关系,人为升级冲突、制造紧张局面.

安倍的如意算盘是,日本挑战、围堵中国的战略与美国"重返亚太"政策一脉相承,必然能赢得美国的赞赏和支持.可惜安倍的算盘肯定打不响.美国如今债台高筑,自顾不暇,奥巴马现在主要任务是全力削赤.因此,美国鼓动日本遏制中国崛起,但底线是不能发生战争,免得耗费美国的财力军力.安倍若不能察言观色,一再作出挑衅中国忍耐极限的举动,显然与美国现实战略不相符.

中国受日本欺负的日子已一去不复返.中国如今可以信心十足地应付任何外来挑战,连美国也不惧怕,又岂会被日本的虚张声势而吓倒.中国不愿战争但决不怕战争,已经做好了应战准备.安倍误认美国会无条件支持日本,低估中国扞卫领土主权的决心,必将让日本付出沉重代价. (A03)