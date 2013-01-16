港报社评: 日本错判形势,必付沉重代价--文汇报1月16日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
日本防务大臣小野寺五典昨日首次明确表示,若中方飞机进入钓鱼岛"日本领空",且警告无果,日方将可向中方飞机发射曳光弹进行"警告射击",即极其危险的信号.日本要清醒判断,美国虽纵容其挑战中国,却不希望亚太局势失控,更不愿被日本拖入战争泥潭.中国应对钓鱼岛争端有理有利有力,一定会针锋相对强硬回应日本的挑衅,日本错判形势,必付沉重代价.
中国对钓鱼岛实施常态化巡航天经地义,并非侵犯日本领空,日本以冷战的手段对待视为具战略互惠关系的中国,是单方面破坏中日关系,人为升级冲突、制造紧张局面.
安倍的如意算盘是,日本挑战、围堵中国的战略与美国"重返亚太"政策一脉相承,必然能赢得美国的赞赏和支持.可惜安倍的算盘肯定打不响.美国如今债台高筑,自顾不暇,奥巴马现在主要任务是全力削赤.因此,美国鼓动日本遏制中国崛起,但底线是不能发生战争,免得耗费美国的财力军力.安倍若不能察言观色,一再作出挑衅中国忍耐极限的举动,显然与美国现实战略不相符.
中国受日本欺负的日子已一去不复返.中国如今可以信心十足地应付任何外来挑战,连美国也不惧怕,又岂会被日本的虚张声势而吓倒.中国不愿战争但决不怕战争,已经做好了应战准备.安倍误认美国会无条件支持日本,低估中国扞卫领土主权的决心,必将让日本付出沉重代价. (A03)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。