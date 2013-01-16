港报社评: 施政报告要实招,赢时间挽民望--经济日报1月16日

特首梁振英今发表首份施政报告,惟市民对他的信任与能力疑虑日增,施政报告恐难一夕间令市民改观.此考验梁振英能否展示具体施政目标与措施,令市民愿疑中留情,他才能在这场逆境波中赢取时间,逐步挽回施政得分.

梁振英连日主动发声为施政报告热身,他前天在网志中指无论要多长时间,都会为市民打拼,昨更公开称有极大决心,逐步化解社会深层矛盾,相信他欲藉施政报告重振民望.

然而,普遍市民对施政报告的期望却不高,底因是市民对梁振英的疑虑不轻,有两方面凸显此趋向.

其一,昨公布的一项民调指,市民对梁振英的支持度跌至他上任以来的新低.其二,近期楼市渐复炽,除有新盘加价加推仍获追捧外,二手市场更呈价量齐升,反映市场已消化港府去年10月推买家印花税与加强版特别印花税双辣招,认为双辣招难压楼价.

故梁振英今天公布施政报告其实是一场逆境战,要霎时间大幅提振民望的难度极高.较稳打稳紮的策略,应是尽力让市民在疑中留情,以赢取更多时间落实惠民、利民政策,以实绩逐步挽回民望.

梁振英若要市民疑中留情,施政报告就不能只将众多社会深层矛盾的责任归于前朝、又或花大量篇幅只谈理念,而是须拿出具体解决方法,让市民既得知未来五年的具体施政目标,又看到短期的具体落实措施.

若施政报告提出具体目标与措施,那市民亦有责任理性分析这些计划能否回应社会诉求,以判断是否愿给更多时间让特首落实施政,切忌为反而反,徒添香港折腾. (A10)