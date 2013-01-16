港报社评: 房屋供应不宜望梅止渴,梁振英要有行动显决心--明报1月16日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
在各种深层次矛盾深重下,梁振英处于就任以来民望新低之际,今日提出的首份施政报告能否赢得市民认同,使他扭转民望劣势,有利政府开展和推动政策,备受关注.梁振英会否在迫在眉睫的房屋供应问题上,提出大胆的政策措施,让市民看到他有决心解决市民住屋问题.
梁振英在多个场合,已经说过他的施政重点有五个,分别是房屋、扶贫、安老、环保和推动经济发展.这5项重点,都很重要,不过,梁振英应该集中精神和精力,带领政府全力应对土地房屋问题.若有土地兴建公共房屋,设置更多安老、护老设施,则贫穷、安老问题也可以纾缓.梁振英应以增加房屋供应、解决市民居住问题为纲,纲举目张,则大局较易稳定下来.
中短期内,政府会调配仅有土地资源,应对房屋需求,例如一些原本规划作政府和社区设施的土地,改变用途兴建房屋.梁振英应认真研究加快工厂大厦改作住宅用途,让有需要的市民入住过渡性住房.
大约10年前,本港接连出现数年以数百亿元计的巨额赤字,很多人对结构性财政赤字是否能够理顺,都不敢乐观,当时的财政司长梁锦松以新思维应对,不但处理了曾荫权任财政司长时造成的财政缺口,还趁机改革.梁锦松的示范,说明只要有新思维,敢于打破成规陋习,困境、死症往往就是进步的动力.梁振英会否从梁锦松处理香港财赤的事例汲取经验,为香港带来变革,从他的首份施政报告可见端倪. (A04)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。