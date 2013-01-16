港报社评: 严防补习社成性罪犯猎场--星岛日报1月16日

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
性罪行定罪记录查核机制推行1年,调查显示,补习社等私营教育机构,80%都没有利用这机制来确保新聘员工没有这类案底,以降低儿童被性侵犯的风险,又有学校投诉旺季查核要等上3个月.当局在加强鼓励私营补习社利用这项服务保障儿童之外,须扩充人手提高查核服务效率.
机制有双重保障效能,一是协助有关机构辨认出有性犯罪案底而不予聘用,再者是令这类人士自觉无望觅得接触儿童的职位,乾脆不去申请.机制一方面保障儿童,同时减轻这类人士重犯的机会.
现时这套查核机制只属自愿参与性质,有家长希望立法规定,而且范围应扩及现职雇员,以及让家长聘请私人补习教师时可以查核.不过,以现时的资源,根本不可能应付大量工作,当局在逐步扩大范围前宜定好优次,先对补习社重点出击.
由正式约见至查出清白结果,只需7个工作天.实际上,有志愿机构和学校投诉,由机构发出待聘证明至查询得结果,往往要等上1个月,在暑假等旺季会长达2-3个月.学校聘请代课老师急不容缓,幼儿服务机构聘请清洁工,求职者乾脆另谋高就,当局要调拨足够的资源去应付查询.
按部就班,当局宜以补习社为重点宣传对象.护苗基金已经呼吁家长向补习社查询,推动补习社去利用这项查核服务.机构花多一点工夫,不只保障儿童,也保障自己.如果机构内发生涉及儿童的风化案,不但损害机构声誉和生意,而且揭发机构没有利用这项服务做足防范措施,万一受害人家长追讨赔偿,机构可能要付出不菲代价. (A06)
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路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。