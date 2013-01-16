港报社评: 严防补习社成性罪犯猎场--星岛日报1月16日

性罪行定罪记录查核机制推行1年,调查显示,补习社等私营教育机构,80%都没有利用这机制来确保新聘员工没有这类案底,以降低儿童被性侵犯的风险,又有学校投诉旺季查核要等上3个月.当局在加强鼓励私营补习社利用这项服务保障儿童之外,须扩充人手提高查核服务效率.

机制有双重保障效能,一是协助有关机构辨认出有性犯罪案底而不予聘用,再者是令这类人士自觉无望觅得接触儿童的职位,乾脆不去申请.机制一方面保障儿童,同时减轻这类人士重犯的机会.

现时这套查核机制只属自愿参与性质,有家长希望立法规定,而且范围应扩及现职雇员,以及让家长聘请私人补习教师时可以查核.不过,以现时的资源,根本不可能应付大量工作,当局在逐步扩大范围前宜定好优次,先对补习社重点出击.

由正式约见至查出清白结果,只需7个工作天.实际上,有志愿机构和学校投诉,由机构发出待聘证明至查询得结果,往往要等上1个月,在暑假等旺季会长达2-3个月.学校聘请代课老师急不容缓,幼儿服务机构聘请清洁工,求职者乾脆另谋高就,当局要调拨足够的资源去应付查询.

按部就班,当局宜以补习社为重点宣传对象.护苗基金已经呼吁家长向补习社查询,推动补习社去利用这项查核服务.机构花多一点工夫,不只保障儿童,也保障自己.如果机构内发生涉及儿童的风化案,不但损害机构声誉和生意,而且揭发机构没有利用这项服务做足防范措施,万一受害人家长追讨赔偿,机构可能要付出不菲代价. (A06)