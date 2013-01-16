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亚洲 | 2013年 1月 16日 星期三 09:14 BJT

****《港报快速浏览》--1月16日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评: 日本错判形势,必付沉重代价--文汇报                                 
 港报社评: 施政报告要实招,赢时间挽民望--经济日报                             
 港报社评: 房屋供应不宜望梅止渴,梁振英要有行动显决心--明报                   
 港报社评: 严防补习社成性罪犯猎场--星岛日报                                  
 港报社评: 空气污染知祸始,绿色建设路漫漫--信报                               
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论: 中石化慢升,今年博两成--经济日报                               
 港报财经评论: 资金为债疯狂--信报                                            
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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