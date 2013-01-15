中国外汇: 官方设立外储委托贷款办,借力商业化运作助中国企业走出去的战略选择

* 中国外管局成立外汇储备委托贷款办公室,创新外储运用

* 通过商业化运作帮助中国企业走出去,符合国家战略

* 专家:中国外储可能进入从快速增长转为下降的拐点

路透北京1月15日 - 当美日欧等主要经济体纷纷选择货币贬值等举措提振经济的药方时,对坐拥3.2万亿美元的中国,蕴含的风险可想而知.迫于现实的压力,拓宽外汇储备的资金运用,通过商业化的运作方式帮助中国企业走出去理当是重要的战略选择.

中国国家外汇管理局宣布,在做好货币政策调控和外汇管理工作的同时,不断创新外汇储备运用,支持金融机构服务实体经济发展和"走出去"战略,并在外汇储备经营管理机构内,成立了外汇储备委托贷款办公室(SAFE Co-Financing),负责创新外汇储备运用这项工作.

外管局称,开展委托贷款工作以来,通过调节外汇市场资金供求,为中国金融机构及外汇市场参与主体扩大对外经贸往来提供了良好的基础条件和融资环境.创新运用业务是外汇储备经营管理的组成部分,相关操作均按市场化原则和条件开展,各项安排符合一般行业惯例和规则,尊重市场选择和意愿,维护并促进市场公平竞争.

"目前主要的经济体都选择了宽松量化的货币政策,货币贬值在所难免,这种情况下一方面确保中国庞大外汇储备的安全和提高外汇储备的收益同等重要.外管局通过委托商业银行,将外汇储备通过委托贷款的方式,并通过市场化的运作帮助走出去的中国企业,都有很现实的意义."中国农业银行高级经济师何志成称.

他进一步分析指出,从目前多变的国际环境看,无论是美元抑或欧元,日元,都很难有真正意义上的硬通货.中国今年的外汇储备可能会出现由持续增长转为下降的拐点.

他解释称,一方面中国政府从战略上鼓励外汇储备的运用,鼓励企业走出去并提供一系列帮助,成立外储委托贷款办公室只是其中的一步,预计会有更多配套的组合鼓励政策出台,另一方面中国今年的外贸出口增幅预计会低于GDP的增幅,经常项下顺差会有所减少,加之随着美国等经济逐渐恢复,会有一定规模的资本外流,因此今年可能会出现中国外储下降的拐点.

美联储或欧洲央行等主要央行实施的宽松货币政策大多推升了发展中国家货币汇率,伤及这些国家的出口商;中国相邻的日本,安倍晋三领导的日本新政府1月11日带头展开对抗通缩大作战,宣布2008年金融危机以来日本最大规模的财政刺激方案.

中国截止去年底的外汇储备达3.31万亿美元.根据中国央行的数字,中国外汇储备在2011年四季度累计下降205.5亿美元.

外管局称,开展委托贷款工作以来,较好地促进了国家经济社会发展,扩大了外汇储备投资范围与领域,进一步促进了多元化经营管理;同时始终把防范风险放在首位,实现了外汇储备保值增值.

**企业走出去能力成软肋**

尽管中国从政策面及战略高度都支持中国企业走出去,但在现实中,中国企业走出去成功的案例官例寥寥无几,失败的教训却比比皆是.即使有资金的支持,中国企业走出去的能力偏软无疑成为制约政策效果的软肋.

中国外管局局长易纲去年底曾强调,当前要加强"走出去"的体制和机制建设,"走出去"机制建设必须坚持市场化原则,淡化政府的行政色彩,避免国外设障,提高成功率.

何志成提到,中国的出口模式正由从商品出口转向资本出口的新模式,但要实现这一目标,中国企业必须具备走出去的能力,同时配合国家的政策支持,才能实现国内国外两个市场资源的合理配置.

但他提到,从现实情况看,虽然政府从战略高度大力支持企业走出去,但在实际操作层面真正能走出去的企业并不多,这也制约了中国"走出去"战略的实施.

中国外汇投资研究院院长谭雅玲也表示,外汇储备不仅要"走出去",更重要的是要强化内生性、国内本土化的实力,对具有海外竞争力的企业给予更大的资助,使它们的科研能力和品牌形象能有较大的提升.