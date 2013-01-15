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亚洲 | 2013年 1月 15日 星期二 09:59 BJT

《汇市简讯》英镑/美元亚洲时段在窄幅区间交投,但趋于下行

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* 美国联邦储备理事会(美联储,FED)总裁贝南克讲话并无意外结果,市场盘整

* 股市有涨有跌,除日本以外亚洲股指下跌0.03%

* 英国RIC房价差值攀升至零

* 纽约时段交投区间1.6031/93为初步支撑/阻力位

* 动能指标为负,表明趋于下行

* 浏览技术图表请点击:(link.reuters.com/nec35t)(完)

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