更正-国际油市: 布兰特原油升向112美元,因成品油上升及美元下跌

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
(更正:因译文有误,最后一段应为"馏分油库存将增加160万桶",非"160桶")
* 布兰特原油和美国原油价差一度收窄至9月来最窄
* 沙持称没有改变出产政策
路透纽约1月14日 - 布兰特原油周一上涨逾1%,升向每桶112美元,受美元走弱,汽油和柴油市场走强带动,且因投资人权衡沙特阿拉伯否认该国改变产量政策的消息的声明.
交易商也关注美国一关键输油管道扩张工程开工,此举将有助于缓解中西部原油供过于求的局面.
在上周消息称沙特阿拉伯12月原油产出下降后,一沙特石油部高级顾问向沙特国家新闻机构表示,沙持12月石油出产下降是因为季节性性需求减少.
Citi Futures Perspectives分析师Tim Evans表示,"沙特的声明使交易商确信,沙特减产并非为了推高油价,"维持去年1月油价目标在每桶100美元.
不过,布兰特原油已在每桶110美元上方,交易商周一进一步推高价格,因为美国汽油和取暖油期货上涨,周末有多家炼厂停电.
原油分析师也指出,美元指数 下跌,因美联储官员称他们将继续执行宽松货币政策以提振经济.
2月布兰特原油 将在周三到期,该合约上升1.24美元,结算价报每桶111.88美元,盘中在100日移动均线切入位111.02美元的上下游走.3月布兰特原油上涨1.11美元,至每桶110.95美元.
2月美国原油 上升0.58美分,结算价报每桶94.14美元,交投介于92.95-94.29美元.
布兰特原油较美国原油CL-LCO1=R溢价扩大至大约17.70美元,扭转走势,早盘该溢价收窄至四个月低位16.69美元.
美国RBOB汽油期货 升约0.5%,至每加仑2.75美元以上,取暖油期货 升约2%,至每加仑3.06美元以上.
路透调查初步数据显示,预期上周美国原油和成品油库存上升,原油库存料增加200万桶,汽油库存料增加310万桶,包括取暖油在内的馏分油库存将增加160万桶.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前成交量 上日成交量 NYMEX合约
2月原油 94.14 0.58 0.6% 92.95 94.29 233,181 257,821
3月原油 94.59 0.60 0.6% 93.40 94.73 101,429 129,092
2月RBOB汽油 2.7541 0.0146 0.5% 2.7218 2.7603 42,096 57,803
3月RBOB汽油 2.7719 0.0176 0.6% 2.7399 2.7777 41,534 45,297
2月取暖油 3.0625 0.0540 1.8% 3.0065 3.0683 51,239 69,696
3月取暖油 3.0518 0.0500 1.7% 3.0047 3.0574 38,470 48,397 ICE合约
2月布兰特 111.88 1.24 1.1% 110.31 112.07 109,199 168,066 整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 551,711 604,531 431,517 1,499,808 -15,755
汽油 126,005 151,137 119,080 315,254 4,487
取暖油 129,512 172,930 132,279 296,521 8,126 (完)
如欲参考原文报导,请点选
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 利棣儿; 审校 母红)
该期债为财政部今年第16期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月7日上午10:35-11:35，4月10日开始计息，招标结束至4月10日进行分销，4月12日起上市交易。
路透伦敦4月6日 - 航运和石油行业消息人士称，伊朗已卖光数年来存储在海上储油设施的原油，目前该国原油产量仍难以满足保持出口增长的需要。
路透东京4月6日 - 日本公债周四持稳，美国公债坚挺带来支撑。市场参与者在等待日本央行的购债操作，超长期公债收益率在流动性增强标售后小幅下跌。 指标10年期公债收益率(殖利率) 持平，报0.060%，10年期公债期货 小涨0.1点至150.42。 美国公债收益率隔夜下跌，三年期和五年期公债收益率触及逾五周低位，之前交易员认为美国联邦储备理事会(美联储/FED)最新会议记录暗示其维持相对温和的渐进升息前景。 财务省在例行的旨在加强市场流动性的非指标期债券标售中，出售了5,000亿日圆剩余到期期限在15年或以上的20年期和30年期公债。 20年期日债收益率 下跌1.5基点，至0.630%，30年期日债收益率 跌2.5个基点，至0.840%。 投资者亦在等待观望日本央行是否会在周五缩减长债购买规模。 当